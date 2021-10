OMS responde a quejas de AMLO por vacunas: “Que mande a sus expertos”

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió hoy al reclamo que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el retraso para aprobar vacunas como la rusa Sputnik V, y le pidió “enviar a sus expertos” para que vean cómo es el procedimiento. “Usamos datos, evidencia y principios”, recalcó.Adhanom aclaró que no había escuchado de la preocupación de México por la tardanza en aprobar algunas vacunas. “Pueden preguntarnos, pueden enviarnos un mensaje”, subrayó. “Les podemos responder cualquier cosa”.Señaló que, si existe tal preocupación, “pueden enviar a sus expertos, para que vean cómo lo hacemos aquí [el proceso de aprobación], en lugar de que el presidente esté planteando estos problemas sin contacto alguno con nuestros expertos. Es mejor dejar que los expertos discutan ente ellos”.Frente a los cuestionamientos de que haya preferencias, o de que la aprobación de vacunas se base en cuestiones políticas, o ideológicas, el director de la OMS fue tajante: “Una cosa me gustaría asegurarle a su Excelencia, el presidente: Usamos datos, evidencia y principios, nada más. Y las recomendaciones finales provienen de expertos con las habilidades y experiencia adecuadas, por lo que siempre usamos evidencia y ciencia. Así que eso es lo que me gustaría asegurarle a su Excelencia”.Por su parte, la directora general adjunta de la OMS para el acceso a medicinas, Mariangela Simao, subrayó que la OMS “utiliza estándares internacionales” y que “la lista de procedimientos que guían el uso de emergencia se publican en la página web” del organismo y los siguen todos los fabricantes, los cuales tienen que primero hacer la solicitud a la OMS y proveer toda la información para la aprobación de los biológicos.En el caso de la Sputnik V, señaló que no se ha recibido aún “toda la información requerida”.El proceso, recordó, estaba suspendido hasta el miércoles por un trámite legal, pero hoy se reinició y se prevé que las inspecciones se realicen en las próximas semanas. Aun así, insistió en que el proceso de aprobación “es el mismo para todos. Usamos los estándares internacionales reconocidos sobre la calidad y seguridad de los productos.“La OMS no hace diferenciación sobre cuál es el fabricante, en qué país está, si es de propiedad estatal, si es del sector privado. Nosotros seguimos reglas que son iguales para todos”.La cifra oficial de muertos por Covid-19 en el mundo es actualmente de 4.9 millones, pero sin un equitativo reparto de vacunas en los países donde las tasas de inmunización aún son bajas este número puede duplicarse en 2022, advirtió además la OMS."La cifra de muertes puede llegar a los 10 millones el próximo año, por lo que no vacunar al mundo sería un fracaso, algo contra nuestros intereses y nuestra seguridad", declaró el embajador de la OMS para Financiación Sanitaria Mundial y exprimer ministro británico Gordon Brown, en rueda de prensa.Brown y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hicieron hoy un llamamiento a los países del G20, de cara a la cumbre que celebrarán la próxima semana, para que aumenten las donaciones de vacunas a los países en desarrollo, en aras de lograr la meta de inmunizar al 40 % de la población mundial en 2021."Si los países más ricos no logran movilizar dosis estarán cometiendo una irresponsabilidad vergonzosa, podríamos estar perdiendo la última oportunidad de salvar cientos de miles de vidas", alertó Brown.