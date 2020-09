Operativo evitó aglomeraciones por el Grito de Independencia, en Coatzacoalcos

Pese a la insistencia de las autoridades por evitar aglomeraciones en sitios públicos, la ciudadanía se resiste y hace caso omiso a las indicaciones, confirmó el director de protección civil, David Esponda.



Explicó que este martes 15 de septiembre por la noche las medidas fueron estrictas y autoridades municipales, estatales y federales se unieron para despejar el malecón y el parque Independencia, todo para evitar festejos por las fiestas patrias.



Sin embargo, añadió que regularmente los fines de semana estas acciones se realizan para que jóvenes y familias no se aglomeren en el malecón principalmente, pero la mayoría de las veces las autoridades son ignoradas.



“Por las fiestas patrias se trató evitar las aglomeraciones, protección civil hizo recorridos en el centro y el parque Independencia para invitar a la gente que llegara que se retirara. Los fines de semana se hacen recorridos con las unidades y el personal para invitar a la gente a que se retire, el problema es que es la gente no se quiere retirar, hacen caso omiso, hemos apelado desde el principio a la consciencia ciudadana a que tiene que ser la ciudadanía la que entienda que es su beneficio y si se enferma no se enferma nadie más que ellos y se apela a eso, pero hay resistencia por parte de la población”, finalizó.



Y es que este martes una caravana de patrullas con altavoces recorrió el malecón costero para desalojar el área de porteños que festejaban las fiestas patrias.



Estas no se fueron del lugar hasta que las personas dejaron sola la avenida, sin embargo, los centros nocturnos y bares que ya están operando continuaron su operación con cupo lleno sin importar que al menos en este puerto el semáforo continúa en rojo.