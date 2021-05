OPLE se olvidó de invitar a candidata al debate en Perote

La candidata a la Diputación Local del Partido Fuerza por México por el Distrito 9 con cabecera en Perote, Lizzette Ortiz Carriles, denunció ser ignorada por parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para participar en el debate realizado el pasado 22 de mayo.



"El día sábado se hizo un debate en el municipio de Perote, en el cual todos los participantes a la Diputación Local asistieron y yo fui la única persona que no asistió pero no asistí porque no haya querido, sino porque no fui notificada".



La aspirante argumentó que su representante ante el OPLE, de la cual no quiso decir el nombre, será removida de su labor y lamentó que el órgano tampoco haya tenido la disposición de llamarla a debatir.



"No me llegó a mi domicilio ninguna notificación, no fui notificada ni por teléfono ni por mensaje ni por ninguna manera. Mi representante ante el OPLE no me dijo nada, vine a poner esa queja ante el OPLE y voy a cambiar a mi representante. Es una bajeza a mi persona y a mi candidatura. Ya va a empezar el OPLE con sus marranadas", expresó.



Mencionó que para poder asistir, le tuvieron que informar una semana antes de la fecha dispuesta para el debate, situación que no sucedió.



"Yo sólo tuve un mes de campaña y en un mes tengo que recorrer ocho municipios. Además me tiraron mi página de Facebook, que es la forma en la que yo también me ayudo", recriminó.