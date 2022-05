ORFIS denuncia penalmente a 4 Ayuntamientos por usar documentación apócrifa

Por intentar solventar un daño patrimonial de 44 millones 827 mil 781.27 pesos de las Cuentas Públicas 2019 y 2020 con documentación apócrifa, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) denunció penalmente a los Ayuntamientos de Ángel R. Cabada, Yecuatla, Aquila y Huayacocotla.Las denuncias en contra de los cuatro Ayuntamientos del periodo 2018-2021 fueron presentadas recientemente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.Exservidores públicos de los cuatro Ayuntamientos pretendieron sorprender al ORFIS presentando documentación falsa, a fin de evadir su responsabilidad, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) investigó la autenticidad de la documentación y confirmó que efectivamente era falsa.Por lo que se procedió a presentar las denuncias penales en contra de quien o quienes resulten responsables.De acuerdo con los informes de Resultados de la Cuenta Pública 2019, el Ayuntamiento de Ángel R. Cabada que presidió el perredista Arturo Herviz Reyes, resultó con una observación de daño patrimonial de 20 millones 523 mil 533.54 pesos.Y la administración municipal de Yecuatla que presidió el también perredista Fidencio Romero Ortega, resultó con un daño patrimonial por un millón 349 mil 641.66 pesos.Respecto a la Cuenta Pública 2020, el Ayuntamiento de Aquila, que presidió Jobita Ramírez Limón del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue observado con un daño patrimonial por 408 mil 448.66 pesos.Y la administración municipal de Huayacocotla, que encabezó Juan Enrique Lemus Salazar del Partido de la Revolución Democrática (PRD), resultó con un daño patrimonial de 22 millones 546 mil 157.41 pesos.En estos dos Ayuntamientos, Huayacocotla y Aquila, las denuncias penales por daño patrimonial se presentaron por un monto “no cuantificable” y quedaron radicadas en la Carpeta de Investigación FGE/FECCEV/064/2022 y FGE/FECCEV/197/2022.Cabe recordar que el pasado 3 de mayo, Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, dijo que se detectaron 20 casos de entes que pretendieron sorprender al ente fiscalizador con documentación apócrifa, de los cuales, ya se habían presentado dos denuncias penales y en breve habrían de presentarse otras 7, pues señaló que se trata de una conducta ilícita que no se va a permitir.En la conferencia de prensa calificó esa situación de grave, toda vez que hay Ayuntamientos y una dependencia estatal de la administración yunista.“Eso es gravísimo. No puede ser que un ente fiscalizable nos esté presentando documentación falsa. No podemos permitir que una autoridad que emplea recursos públicos presente documentos falsos ante otra autoridad, con la finalidad de liberarse de un daño patrimonial”, expuso.