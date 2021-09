ORFIS interpondrá todavía más denuncias contra yunismo

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó que se trataron de encubrir presuntos desvíos en el ejercicio 2017, por ello presentarán más denuncias en los próximos días.Al respecto, la auditora general, Delia González Cobos, aclaró que el órgano fiscalizador no procede directamente en contra de algún funcionario o exfuncionario, puesto que se procede en contra de las irregularidades detectadas en una institución durante un determinado periodo.Cabe señalar que el ejercicio 2017 corresponde al primero del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, así como al último año de las pasadas administraciones municipales.Cuestionada al respecto, la Auditora General afirmó que se intentaron ocultar presuntos desvíos, situación que fue detectada y por ello están por interponer denuncias.“Sí hemos detectado; vamos a presentan denuncias; ha habido contra algunas dependencias de Gobierno, sí ha habido de ese ejercicio del 2017 (…); sobre todo tenemos de 2017 por ahí algunas ya detectadas algunas y vamos a presentar”.La auditora recordó que el ORFIS ha presentado distintas denuncias en contra de municipios y distintas autoridades, aunque insistió en que no actúan en contra de funcionarios o exfuncionarios en particular.“En especial yo sí quisiera mencionar que cuando presentamos la denuncia no vamos con un interés específico hacia alguien; hemos trabajado de manera general con cualquier irregularidad que se nos presenta.“En la Cuenta Pública de 2019 como apenas la aprobó el Congreso apenas estamos también trabajando las denuncias que corresponden a ese ejercicio”, añadió.Cabe señalar que, a inicios de este mes de septiembre, el ORFIS confirmó la posible malversación de recursos públicos por 820 millones 130 mil 874 pesos durante los ejercicios 2017 y 2018, presentando denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.En el seguimiento a la Cuenta Pública 2017 el órgano reportó que se iniciaron 129 expedientes de Investigación y derivado de ello se han realizado 273 inspecciones físicas a obras observadas, formulando 32 denuncias penales que en su conjunto importan un daño patrimonial del orden de los 786 millones 814 mil 120.19 pesos.Respecto al seguimiento a la Cuenta Pública 2018, el ORFIS informó que se iniciaron 181 Expedientes de Investigación y derivado de ello se ha notificado requerimientos de información a 328 servidores y ex servidores públicos, y se han realizado 40 inspecciones físicas a obras observadas. En paralelo se han formulado 3 denuncias penales que en su conjunto importan un daño patrimonial del orden de los 33 millones 316 mil 754.20 pesos.En 2017 se denunciaron presuntos desvíos al Fideicomiso Fondo Ambiental Veracruzano por 626 mil 886.19 pesos; en contra de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) por 10 millones 322 mil 878.84 pesos; en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por 4 millones 771 mil 574 pesos; en contra del Instituto de Espacios Educativos por 81 millones 676 mil 570.17 pesosSe presentó otra denuncia en contra de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) por 71 millones 654 mil 843.12 pesos; también en contra del Fideicomiso de Inversión y Administración denominado Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP) por 145 millones 732 mil 475.67 pesos.En 2017 las instituciones educativas también generaron desvíos como el Instituto Tecnológico Superior de Pánuco por 3 millones 321 mil 425.22 pesos; en contra del Instituto Tecnológico Superior de Perote por 2 millones 418 mil 583.13 pesos.También denunciaron desvíos en la Universidad Politécnica de Huatusco por 19 millones 134 mil 507.83 pesos; en contra de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz por 6 millones 261 mil 412.66 pesos; en contra del Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas por 4 millones 335 mil 547 pesos.Igualmente procedieron en contra del Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara por un millón 353 mil 299.86 pesos; en contra de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) por 241 millones 971 mil 897.62 pesos.En cuanto a los Ayuntamientos, en el último ejercicio de las pasadas administraciones municipales, se procedió en contra de Cuichapa por 526 mil 627.11 pesos; Citlaltépetl por 345 mil 100 pesos; Cosamaloapan por 121 millones 245 mil 943.93 pesos; Tierra Blanca por 2 millones 748 mil pesos; Isla por 641 mil 833.89 pesos.También en contra de Manlio Fabio Altamirano por un millón,954,911 pesos; Sayula de Alemán por 2 millones 373 mil 715.88 pesos; Nautla por 627 mil 380 pesos; Alvarado por un millón 389 mil 908.27 pesos; Papantla por un millón 276 mil 911.03 pesos; Emiliano Zapata por 29 millones 237 mil 843.89 pesos; Castillo de Teayo por 11 millones 71 mil 552.84 pesos; Naolinco por 7 millones 490 mil 476.82 pesos.Finalmente, en contar de Coatzintla por 3 millones 829 mil 510.38 pesos; Xalapa por 2 millones 92 mil 127.93 pesos; Tlaquilpa por un millón 570 mil 254.12 pesos; Ixcatepec por 511 mil 086.67 pesos; Yanga por un millón 19 mil 606.88 pesos; Tezonapa por 3 millones 279 mil 428.24 pesos.En cuanto a la Cuenta Pública 2018, el ORFIS informó al Congreso del Estado que presentó una denuncia penal en contra de un ente estatal y otras 2 denuncias en contra de entes municipales.El ente estatal denunciado fue el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara por 22 millones 504 mil pesos y los 2 entes municipales fueron el municipio de Veracruz, gobernado por Fernando Yunes Márquez, por 10 millones 339 mil 877.07 pesos y Playa Vicente por 472 mil 877.13 pesos.