ORFIS vacío en cuarentena; no había ni quien recibirá documentación

Los dirigentes estatales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Marlon Ramírez Marín y Jesús Alberto Velázquez Flores, respectivamente, acusaron la presunta participación de la Auditora General del ORFIS, Delia González Cobos, en la presión de ediles, para conseguir los acuerdos de cabildo en favor de las reformas político electorales recién aprobadas.



En un documento que entregarían este martes en las oficinas del ORFIS, no se pude ejecutar, debido a que no había personal laborando en dicho organismo que pudiera sellar de recibido.



Ante esto, los dirigentes partidistas manifestaron su preocupación debido a que temen que la titular y encargada de auditar con honradez, profesionalismo y ética, Delia González Cobos, se pudiera prestar al bloqueo que las autoridades estatales intentan realizar.



En el documento se puede leer el exhorto que los dirigentes hacen a la Auditora General del Órgano de Fiscalización de Veracruz, para que se mantenga al margen de la situación y no se involucre en asuntos políticos.



“No permitiremos que se dañe a esta institución, el ORFIS, al ser utilizada como herramienta política y como estrategia para presionar o intimidar a nuestras autoridades municipales”.



“El ORFIS, es una institución técnica, regida bajo los principios de legalidad, honradez e imparcialidad, que no debe involucrarse en asuntos políticos”, se indicó.



Ante ello, la exhortaron a refrendar su compromiso por Veracruz y mantener apartada la institución que dirige de intereses o estrategias políticas electorales.