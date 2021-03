Organismo Electoral de Veracruz abre 75 vacantes temporales

El Organismo Público Local Electoral (OPLE), abrió 75 vacantes temporales para la revisión y análisis de todos los registros de candidaturas que presenten los partidos políticos y coaliciones a las Diputaciones Locales y Ediles de los 212 Ayuntamientos.Los interesados en ocupar los lugares disponibles de “analista de registro”, tienen hasta el próximo 8 de marzo para presentar su documentación, aclarándose que podrán participar todas las personas, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, que radiquen, sean vecinas o puedan prestar sus servicios en el Municipio de Xalapa.Quienes sean aceptados serán contratados bajo la modalidad de “Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios”, recibirán un sueldo neto mensual de 6 mil 900.40 pesos y comenzarán a trabajar a partir del 15 de marzo y hasta el 30 de abril.Los ciudadanos elegidos se dedicarán a la revisión y análisis de todos los registros de Candidaturas, en su caso captura manual y digitalización de expedientes; además, deberán verificar los requisitos de elegibilidad, paridad de género y bloques de competitividad.Tendrán a su cargo, la verificación de la información física y la capturada en el Sistema de Registro de Candidaturas Locales (SRCL); también, se abocarán a la recepción, captura y digitalización de documentación en el centro de atención y procesamiento.Otras de las funciones serán las de realizar las modificaciones de datos, cancelaciones y/o sustituciones de candidaturas aprobadas y las demás actividades que le sean requeridas por el personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) del OPLE Veracruz.Los interesados en participar, deberán contar con credencial para votar expedida por el INE vigente; presentar carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste no estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público; acreditar como mínimo, el nivel de educación media superior.Asimismo, deberán contar con los conocimientos, competencias y habilidades necesarios como conocimientos básicos electorales, manejo de la computadora (Paquetería office), trabajo en equipo, disponibilidad de horario y trabajo bajo presión.Se detalla que se privilegiarán los perfiles de carreras técnicas, el no tener cargo partidista de ningún tipo y los designados deberán guardar absoluta reserva de la documentación e información que tenga a su disposición.En la convocatoria se enumera que deberán enviar vía correo electrónico, a la dirección [email protected] , la solicitud de empleo o currículum vitae actualizado, copia simple de acta de nacimiento, copia simple de la credencial para votar, por ambos lados, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses (recibo de la Comisión Federal de Electricidad, pago predial, recibo de servicio de agua potable, etc.)Además, copia simple del documento que acredite, como mínimo, el nivel de educación media superior, Clave Única de Registro de Población (CURP), homoclave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); constancia de Situación Fiscal y dos fotografías tamaño infantil.