Organismos autónomos “tienen todo el Derecho” a pelear por recursos: Congreso

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, señaló que si el recorte que se proyecta aplicar a los organismos autónomos del Estado afecta su operatividad, “tienen todo el Derecho” de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Sin embargo, no descartó adecuaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos que presentó el gobernador Cuitláhuac García ante el Congreso local.



Lo anterior al ser cuestionado en torno a las declaraciones del secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, quien reconoció que el proyecto presentado ante la LXV Legislatura no cumple con las autonomías financieras establecidas en la Constitución ni en la progresividad que está fijada en la Carta Magna.



“Creo que son organismos autónomos y tienen todo el Derecho en el que, si no se ven favorecidos para el buen funcionamiento de sus dependencias, tienen toda la facultad de recurrir a la Suprema Corte y en ese caso será un asunto que tienen que resolver y el secretario Lima analizar bien con ellos”.



Además, confirmó que a partir de este martes, los diputados de todas las fracciones participarán en reuniones con el funcionario estatal, para avanzar en las correcciones al proyecto que presentó el Ejecutivo.



Inclusive, Gómez Cazarín invitó a los titulares de los organismos autónomos a participar en la integración del presupuesto de egresos 2020, sobre todo aquellos en los que se proyectan recortes.



“No hemos avalado nada (todavía); vamos a hacer las mesas de trabajo y al rato, los diputados harán sus cuestionamientos”, añadió.



Finalmente, subrayó que si es necesario extender el análisis hasta el 31 de diciembre, tal y como lo permite la Ley, estarán trabajando en este tema.