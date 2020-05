Organizaciones ciudadanas convocan a encuentro masivo virtual Misión Rescate por México

Más de 60 organizaciones ciudadanas de todo el país convocaron al encuentro virtual Misión Rescate por México, el cual se realizará el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 20:00 horas, través de las plataformas Youtube, Facebook y Twitter.



Ignacio Guadarrama Ramírez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, A. C., delegación Xalapa, una de las organizaciones convocantes, dio a conocer que la iniciativa de estas organizaciones ciudadanas tiene como meta aportar ideas que permitan construir un mejor camino que lleve a México lograr un verdadero bien común.



“Queremos un México libre, y libre de corrupción, impunidad, violencia y crimen organizado, con instituciones sólidas y eficientes que garanticen la democracia; queremos una prensa libre y diversa; y un sistema judicial independiente y eficaz”.



“Como ciudadanía, exigimos que el Gobierno Federal cumpla de manera integral y congruente con su compromiso de acabar con la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Exigimos que se construya, sin destruir lo que ha tomado décadas construir”, añadió.



Destacó que con espíritu de apertura hacia la riqueza de visiones que da un enfoque plural, se propone dialogar en un clima de conciliación, mutuo entendimiento y reconocimiento.



En un comunicado emitido para invitar a este encuentro #MISIONRESCATEMEXICO, Encuentro Masivo Online de Reconciliación Nacional, refiere:



El ver cómo se dialoga con el narcotráfico de manera abierta, se ofrece impunidad a personajes como Manuel Bartlett y su familia, y se tolera a otras familias que parecen haber convertido el gobierno en una agencia de colocación, son algunos casos que nos hacen cuestionar el verdadero compromiso de MORENA de trabajar por el bien de México.



Asimismo, la pretensión del titular del Ejecutivo Federal de querer asumir plenos poderes presupuestales, evidencia un impulso que desprecia la autonomía del Congreso, el control parlamentario y la división de poderes.



Además, la visible propaganda con la que se promueve la imagen del titular del Ejecutivo para beneficiar a su persona y a su partido, la estigmatización de la prensa crítica, y los ataques a los medios que no se alinean, hablan de un grave deterioro de la libertad de expresión, sin la cual es imposible construir un país verdaderamente libre y democrático.



México necesita más equidad y justicia social, no dádivas clientelares. Mientras no haya un modelo que logre un diálogo social con el empresariado –grande, mediano, pequeño y micro, así como impulso a la economía desde todas sus aristas, empezando por crear certidumbre, esto no será posible y las clases más desprotegidas seguirán siendo las más afectadas.



Mientras el gobierno no garantice a las mujeres una vida libre de violencia, llegando al extremo de aseverar que las denuncias que se han presentado antes y durante la pandemia en su mayoría son falsas, resultará imposible avanzar a una igualdad que beneficie a toda la ciudadanía.



Por todo lo anterior, estamos aquí para afirmar que como sociedad no aceptaremos un retroceso en el reconocimiento y respeto de todas nuestras libertades, ni un clima represor que nos impida cumplir con nuestras responsabilidades. La ciudadanía debe ser escuchada y las prioridades deben ser fijadas por la misma, no sólo por autoridades que pretenden enarbolar una ideología anacrónica e improductiva como lo es el socialismo.



En definitiva, estamos aquí para rescatar a México de quienes no quieren hacer el trabajo que les fue encomendado por los ciudadanos y que están condenando a la miseria a gran parte de la población, para lo cual no existe ningún argumento válido. Se busca evitar que se vulnere a nuestra Nación, a través de establecer un diálogo abierto entre ciudadanos y servidores públicos, que propicie la unidad, el consenso y el bien común.