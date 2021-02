Orgullo de su nepotismo: 21 Alcaldes de Veracruz pretenden heredar el cargo a familiares

21 Alcaldes veracruzanos buscarán convertir a sus municipios en dinastías en las próximas elecciones de junio de 2021, ya que pretenden imponer como sus sucesores a familiares cercanos para conservar el poder.Hasta el momento y aún en periodo de prerregistros, 21 munícipes veracruzanos apuestan por sus esposas, hijos, padres, hermanos y primos, con tal de mantener el control de sus demarcaciones después de concluido su periodo constitucional.Esta práctica nepotista no es exclusiva de algún partido político, ya que tanto PAN, PRI, PRD, MORENA, MC y PES han incurrido en estas acciones.AlCalorPolítico.com pudo verificar que en las principales fuerzas políticas en el Estado existen casos de alcaldes que pretenden heredar el poder a su familia.En 2018, Miguel Ángel Yunes Linares intentó heredar el cargo de Gobernador a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Sin embargo, fue derrotado en las urnas por Cuitláhuac García Jiménez. En 2021, los Yunes intentarán nuevamente transmitir el poder familiarmente, ya que Miguel Ángel Yunes Márquez busca sustituir a su hermano Fernando Yunes Márquez como alcalde del municipio de Veracruz, el más poblado del Estado y con mayor actividad económica.No obstante, el principal obstáculo para Miguel Ángel Yunes Márquez no viene de otros partidos políticos, sino del propio PAN, puesto que, el diputado local Bingen Rementería Molina, hijo del senador Julen Rementería del Puerto, le disputa la candidatura panista, misma que será definida este domingo 14 de febrero.Miguel Ángel Yunes Márquez ha sido dos veces Presidente Municipal de Boca del Río (2008-2010 y 2014-2017) y diputado local (2004-2007) y ahora la brincaría al vecino municipio de Veracruz.La alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, busca heredar el cargo a su hermano, Tomás López Landero, quien el 5 de febrero del año en curso se registró formalmente como precandidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Córdoba.Cabe recordar que Leticia López llegó al cargo abanderada por el Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, luego de la llegada de Cuitláhuac García Jiménez al Gobierno del Estado, sin formalmente renunciar a la militancia panista, se alineó con el gobierno emanado de MORENA, mostrándose particularmente cercana al Secretario de Gobierno, a quien ha respaldado públicamente.Tomás López Landero fue diputado federal por el distrito de Zongolica (2012-2015) abanderado por el PRI. En ese cargo, votó a favor de la Reforma Energética impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y la cual ahora es combatida por MORENA.Uno de los cacicazgos más fuertes que existe en Veracruz es el que mantiene la familia Guzmán Avilés en el municipio de Tantoyuca. El actual presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés y sus hermanos Jesús, Amado y María del Rosario se han turnado durante los últimos 20 años para ocupar la Presidencia Municipal y las diputaciones por el distrito.El actual alcalde de Tantoyuca, Amado Guzmán Avilés (2018-2021), heredó el cargo de su hermano Jesús, quien gobernó durante el periodo 2014-2017. Jesús, a su vez, había recibido el cargo de su hermano Joaquín, quien estuvo a cargo del municipio entre 2011 y 2013. Ahora, Amado buscará devolverle el favor a su hermano, pues Jesús será nuevamente el candidato del blanquiazul en la elección de Presidente Municipal.En los últimos 20 años, el control familiar sobre el municipio de Tantoyuca ha logrado que Joaquín Guzmán Avilés sea dos veces Presidente Municipal (2005-2007 y 2011-2013) y dos veces diputado local (2007-2010 y 2013-2016); su hermana María del Rosario Guzmán Avilés, diputada federal (2018-2021), senadora (2016-2017) y dos veces diputada local (2007-2010 y 2016-2017). Por su parte, Jesús Guzmán Avilés se ha desempeñado como Presidente Municipal (2014-2017) y diputado federal (2018-2021). Por último, Amado Guzmán Avilés se desempeña como Presidente Municipal (2018-2021).El matrimonio entre Arturo Herviz Reyes y Yazmín Copete Zapot ha logrado mantener el control político sobre sus municipios de origen, Ángel R. Cabada y Santiago Tuxtla, respectivamente; además, también comparten el hecho de que buscan transmitir el poder municipal entre sus familiares.Yazmín Copete Zapot, exalcaldesa municipal de Santiago Tuxtla y exdiputada local por ese mismo distrito, impulsó como Alcalde a su hijo Argenis Vázquez Copete, quien desde 2017 desempeña el cargo. Siguiendo su ejemplo, el actual Alcalde promueve a su esposa, la diputada local Kristel Hernández Topete, como precandidata a la Presidenta Municipal de Santiago Tuxtla por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).Por su parte, el tres veces Alcalde de Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes (1992-1994, 2005-2007 y 2017-2021) busca heredar el poder a su hijo Elvis Arturo Herviz Pérez, quien el pasado 22 de enero del año en curso se registró como precandidato a la Presidencia Municipal de Ángel R. Cabada también por el Sol Azteca.Jorge Vera Hernández ha sido tres veces Presidente Municipal de Álamo Temapache (2005-2007, 2012-2015 y 2017-2021), así como diputado local (2013-2016) por ese mismo distrito. En 2021, buscará ser sustituido en el cargo de Alcalde por su hermano, Roberto Vera Hernández. A pesar de que Jorge Vera llegó al cargo impulsado por el PAN, su hermano Roberto será candidato a Presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano (MC).El Alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, busca ser sucedido en el cargo por su primo José de Jesús Mancha Alarcón, quien el 2 de febrero del año en curso se registró como precandidato a la Presidencia Municipal por el PAN.Mancha Alarcón ha sido diputado local (2007-2010) y Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN (2014-2019).La familia Ángeles Aguirre busca que la Presidencia Municipal de San Andrés Tlalnelhuayocan se mantenga, por tercera vez consecutiva, entre hermanos. Primero, la actual secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arianna Ángeles Aguirre, ocupó el cargo en el periodo 2014-2017, heredando el Ayuntamiento a su hermano, el actual Alcalde del municipio, David Ángeles Aguirre. Ahora, Alain Ángeles Aguirre intentará recibir el Ayuntamiento de su hermano. Para lograr el objetivo familiar, el pasado lunes 8 de febrero, Alain se registró como precandidato a Presidente Municipal por el PRI.Gloria Galván Orduña, alcaldesa de Xico, no disimula su orgullo por la pretensión de su hija Carolina Galván Galván de ser su sucesora. Al respecto, apenas el martes pasado el Regidor Primero del municipio recriminó públicamente que Gloria Galván, en día hábil y sin el permiso del Cabildo, acompañó a su hija a solicitar su registro como precandidata a la Presidencia Municipal de Xico a las instalaciones del PRI Estatal.En octubre de 2019, la presidenta municipal de Nanchital, Zoila Balderas Guzmán, autorizó la entrega en comodato de un parque público del municipio a la Fundación “Chico Balderas”, de su hijo Miguel Ángel Piña Balderas. Tras ser exhibida en medios de comunicación, el comodato fue revocado. Ahora, dos años después, la Alcaldesa pretende entregar el Ayuntamiento a su hijo, quien el 28 de enero del año en curso se registró como precandidato a la Presidencia Municipal de Nanchital por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).El alcalde de Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete, no es el único marido considerado que pretende entregar el poder municipal a su esposa.En Veracruz, las esposas de otros 6 presidentes municipales buscarán las candidaturas de sus partidos para sustituir a sus cónyuges.En ese sentido, Doralina Quesada Sedas busca sustituir a su esposo Jorge Alberto Mier Acolt (MORENA) como Presidente Municipal de Emiliano Zapata. También, Elizabeth Ordaz Ríos busca la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional para relevar en el cargo a su marido Sergio Guzmán Ricárdez como Alcalde de Agua Dulce.Por otra parte, en Acayucan, el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla busca dejar el cargo a su esposa Rosalba Rodríguez Rodríguez, quien se registró como precandidata a la Presidencia Municipal de Acayucan por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).Asimismo, pretenden llegar al Ayuntamiento Rubí Trinidad Escelente, esposa del alcalde de Cazones de Herrera, Zenón Pacheco Vergel (PAN); Valeria Nieto Reynosa, esposa del alcalde de Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes Cruz (PES); y Guadalupe Sosa García, esposa del alcalde de Isla, Fernando Molina Lara (PAN).En Carlos A. Carrillo y en Ayahualulco, los Alcaldes pretenden ceder el cargo a sus hermanos. Gonzalo Molina Rioja busca la candidatura de MORENA para suceder a su hermano, Francisco Javier Molina Arrioja al frente del Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo. Asimismo, Arturo Morales Rosas pretende suceder a su hermano Filiberto Morales Rosas (PRI) como Presidente Municipal de Ayahualuco.Por último, en Teocelo, el presidente municipal Mario Chama Díaz (PES) busca dejar en el cargo a su hija, Mara Yamileth Chama Villa; en San Rafael, el alcalde Luis Daniel Lagunes (PRD) pretende entregar el Ayuntamiento a su padre, Héctor Lagunes Reyes; y en Juan Rodríguez Clara, Omar Manzur Rodríguez, primo del presidente municipal Sergio Manzur Navarrete, intentará sucederlo.