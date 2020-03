Orizaba, en emergencia: suspende fiestas a población; cierran bares y parques

El Ayuntamiento de Orizaba emitió la tarde de este lunes una Declaratoria de Emergencia debido a la pandemia de coronavirus.



Por esto, determinó suspenden todas las actividades en espacios públicos municipales recreativos, culturales y deportivos, así como como bautizos, bodas y demás celebraciones.



También se suspende el funcionamiento de bares, cantinas, discotecas, antros, gimnasios, escuelas de danza y baile, señalando que quien no cumpla con estas medidas podría ser sancionado económicamente.



Esto se estableció durante la sesión del Comité de Protección Civil Municipal, el cual ordenó a todas las personas que por cualquier motivo residan, habiten o transiten por el municipio de Orizaba cumplir y coadyuvar en la implementación de las medidas previstas en la declaratoria, debiendo permanecer en casa si no existe una causa urgente o necesaria que lo obligue a salir.



Pero si se resisten a acatar las medidas previstas en esta Declaratoria de Emergencia, entonces habrá sanciones en términos de lo previsto en los artículos 101, 102, 103, 104 y demás relativos y aplicables de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, que señalan desde la amonestación a multas que pueden llegar a los 5 mil días de salario mínimo, así́ como en los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables, estando facultada la Policía Municipal de Orizaba para utilizar la fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones emanadas de la presente Declaratoria de Emergencia.



Así, se suspenden todas las actividades en espacios públicos municipales recreativos, culturales y deportivos como: Teleférico, Alameda Central, parques como el Central, López, San Juan de Dios, CDO Sur y Norte, Poliforum Mier y Pesado (área de Parque), museos, balnearios, Cerro del Borrego, Ojo de Agua y 500 Escalones



De igual forma, queda sin efectos los permisos otorgados para la realización de eventos públicos y privados que particulares llevarían a cabo en los espacios públicos municipales y se suspenden todos los eventos como bautizos, bodas, XV años, cumpleaños, primeras comuniones, conciertos, conferencias, ferias, festivales, torneos de futbol y entrenamientos.



Se suspende el funcionamiento de establecimientos como bares, cantinas o cervecerías, centros nocturnos, salones de fiesta. Negocios de venta de comida seguirán abiertos pero deben respetar las medidas sanitarias que recomiendan la Secretaría de Salud y la política de sana distancia.



Se suspende el funcionamiento de los cines establecidos en la ciudad, así como el funcionamiento de gimnasios, escuelas de danza, escuelas de baile y todas aquellas de expresión artística en grupo.



Si todos los antes mencionados no cumplen con estas medidas podría aplicárseles sanciones previstas en el Reglamento de Comercio para el Municipio de Orizaba Veracruz, que contempla la clausura permanente del establecimiento.



En lo referente al Comercio en General deberán seguir las recomendaciones de higiene y aplicar las reglas de la Jornada Nacional de Sana Distancia que ha emitido la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como dar cumplimiento a las disposiciones municipales a efecto de salvaguardar la salud y la integridad de quienes habitan en la ciudad.



A los supermercados y tiendas de conveniencia se solicita tomar las medidas necesarias con la finalidad de evitar que se lleven a cabo compras en grandes cantidades, que puedan generar desabasto, así como establecer un horario exclusivo para adultos mayores



Las terminales de autobuses ADO, AU, Grupo de Astro, entre otras, deberán establecer un filtro sanitario con la finalidad de revisar a los pasajeros que arriban a la ciudad, canalizando a la Jurisdicción Sanitaria a quienes presenten enfermedades respiratorias.



También se notificará al área de Recursos Humanos para que determine las medidas que considere necesarias para salvaguardar la salud de las y los servidores públicos del Ayuntamiento, en especial de quienes tengan 60 o más años de edad, padezcan enfermedades crónicas, sean personas con discapacidad, estén en situación vulnerable, sean mujeres embarazadas.



Y se contemplan medidas como suspender total o parcialmente las labores en la administración pública municipal, reducir las jornadas de trabajo presencial, autorizar mecanismos de trabajo desde casa, modificar los días y horarios de labores, adelantar periodos de vacaciones, entre otras.



Se habilitará el refugio temporal municipal ubicado en prolongación de Oriente 34, para atender a los personas en situación de calle y evitar su contagio.