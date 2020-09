Orizaba no volvió a cerrar su Centro Histórico pese regreso al semáforo rojo

El alcalde Igor Rojí López señaló que debido a que el Gobierno del Estado no emitió un decreto para restringir la movilidad por el regreso de Orizaba al semáforo rojo, solo se han mantenido las medidas preventivas en la ciudad.



Destacó que al momento se continúa con los filtros en los accesos al municipio y se hace hincapié entre la población a portar cubrebocas y usarlo de manera correcta y únicamente no se instaló filtro en el primer cuadro.



No obstante, destacó que es responsabilidad de la población el acatar las acciones de cuidado para evitar que se den más contagios, como la sana distancia y evitar el salir de casa si no hay una necesidad.



Indicó que al momento los contagios siguen al alza en Orizaba, por lo que está latente la posibilidad de enfermarse, por lo que se insiste en exhortar a la población que se cuide, sobre todo si hay algún riesgo.



Comentó que a través del departamento de Limpia Pública se continúan atendiendo las solicitudes de familias que tienen algún enfermo de coronavirus para desinfectar o retirar los desechos e incinerarlos para evitar focos de infección y esto es algo que se está haciendo desde hace seis meses.



El Alcalde fue entrevistado a su llegada a las oficinas del PRI municipal, en donde asistió a la toma de protesta de la nueva presidenta del comité municipal.