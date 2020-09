Orizaba reabre todos sus negocios, parques e iglesias, con medidas contra virus

A partir del 2 de septiembre, en Orizaba todo negocio será abierto, con algunas recomendaciones para evitar la transmisión del COVID-19, sin embargo, en iglesias, parques y otros espacios públicos ya no estará restringido el acceso. También será retirado el cerco sanitario del centro de la ciudad, así lo determinó el Consejo Municipal de Protección Civil.



Luego de tres horas de sesionar, se decidió reabrir espacios públicos como el Cerro del Borrego y Alameda, además de los parques públicos y los atractivos turísticos como el parque Castillo, Teleférico, Los 500 Escalones, el paseo del Río, la Plaza Bicentenario y los museos.



En este sentido, el alcalde, Igor Rojí López, destacó que se aprobó por unanimidad que se abra el parque Castillo, Alameda, el cerro del Borrego, los parques de la ciudad que están en las colonias y unidades habitacionales para que los jóvenes puedan convivir con las mismas medidas que se han dado desde el inicio de la pandemia.



Añadió que se quitará el filtró sanitario ubicado en el centro de Orizaba pero si indica el mandatario estatal que se tienen que cerrar los fines de semana, se acatará. "Prácticamente todo se pone a trabajar, comenzamos una nueva normalidad porque este virus no se va a ir".



De igual forma, indicó que se permitirá que se retomen las ligas de fútbol, sin embargo, en este punto sólo podrán acceder a los campos deportivos mayores de 18 años y serán a puerta cerrada, para evitar exponer a los menores y se hagan grandes congregaciones de personas.



Sobre los museos, iglesias y salones de fiesta, también es abrirán pero sólo podrán reunir a un 30 por ciento del total de la población que se puede congregar, en cada uno de los espacios. Pero tendrán que observar las medias de prevención para evitar la transmisión del COVID-19.



Añadió que debido a los cambios de semáforo epidemiológico que coloca a Orizaba en naranja, a partir del 2 de septiembre los empleados municipales que estaban en resguardo en sus domicilios por pertenecer al sector vulnerable al COVID regresarán a laboral de manera presencial.



Y para apoyar al sistema educativo y la forma en como están recibiendo los niños su enseñanza, el Ayuntamiento pondrá toda la infraestructura informática a disposición de los niños y jóvenes no sólo de la ciudad de Orizaba, sino de la región, por lo que podrán hacer uso de al menos 174 computadoras y las 22 redes de internet gratuitas instaladas en parques y sitios públicos e inclusos los teatros de la ciudad.



“En apoyo a la educación que tiene el uso de televisiones y del internet, hemos dispuesto también el poner a disposición del sistema educativo de los niños de Orizaba y la región toda la infraestructura informática del Ayuntamiento. Tendremos personal de apoyo en estos sitios”.



Aunque no descartó que se tema que por el regreso a la normalidad en Orizaba se presente un brote y el color sea rojo, pues mañana todo volverá a la normalidad.



Finalmente, apuntó que no habrá grito presencial el 15 de septiembre, será virtual.