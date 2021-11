Orizaba se quedó esperando 12 mdp de Gobierno federal para Ex Convento

Los 12 millones prometidos por el Gobierno Federal para una etapa más de rehabilitación en el Ex Convento de San José no han llegado, indicó el alcalde Igor Rojí López, quien agregó que si los depositan a la Tesorería esta semana aún se podrían efectuar los trabajos.Es de recordar que en este edificio histórico ya se efectuaron acciones de rescate, lo cual permitió que este no se derrumbara.En este sentido apuntó que están a muy corto tiempo para poder realizar la obra."Si llegan esta semana los recursos, sí se podría todavía efectuar, pero si no llegaran nos tendremos que olvidar de este proyecto y a lo mejor en la siguiente administración volver a gestionar, volver a pedirlos".El munícipe comentó que este gran proyecto lleva un avance extraordinario, por ello no sería grato dejarlo inconcluso. De igual forma dijo que confía en que la siguiente administración buscará ese dinero, para poder efectuar más acciones en favor de este sitio."La próxima administración dará seguimiento a nuestros atractivos y proyectos,por eso no me preocupa en esta época tan cercana al cierre de las administraciones del Estado de Veracruz, que no llegue este recurso, porque sé que va haber continuidad".