Orizabeño festeja ratificación de su hijo como Embajador de México en Rusia

Tras darse a conocer el nombramiento del orizabeño Eduardo Villegas Megías como embajador de México en Rusia, su padre, Juan Pablo Villegas Pastor, director del Instituto Regional de Bellas Artes de Orizaba, reconoció que ha habido críticas porque el joven no tiene carrera diplomática y no habla con fluidez el ruso; sin embargo, también es un muchacho brillante con facilidad para los idiomas.Señaló que desde joven, su hijo mostró una gran disposición para aprender idiomas y habla con fluidez inglés y alemán, por lo que incluso ha dado conferencias en estos idiomas en esos países.Además, abundó, tiene conocimientos básicos del griego, latín y el mismo ruso, por lo que no duda que en poco tiempo pueda desenvolverse en ese idioma.Agregó que aunque sabe que todos los padres ven muchas cualidades en sus hijos, pero puede afirmar que Eduardo tiene una gran capacidad de resolución de problemas y es muy inteligente, por lo que por su promedio trabajó como becario y se desempeñó como secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México.De ahí salió con muy buenas recomendaciones, ya en la presente administración federal laboró como secretario de la doctora Beatriz Gutiérrez Mueller y posteriormente como coordinador de la Memoria Histórica y Cultural del Gobierno de México, cargo que dejó para asumir el de embajador de Rusia.Villegas Pastor destacó que una gran cualidad de Eduardo es la prudencia y “en la exposición que hizo ante los senadores dijo que esa era la base de un buen diplomático, por lo que tuvo buenas críticas por este detalle”.