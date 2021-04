Orizabeños ya se relajaron ante COVID, critican autoridades

Orizaba no ha podido llegar en los últimos meses al semáforo verde epidemiológico y para los próximos 15 días estará nuevamente en color naranja.



Al respecto, el coordinador del programa COVID-19 en el Ayuntamiento, Fernando Trueba, reiteró que las medidas de prevención continúan entre los trabajadores del Ayuntamiento, sin embargo, es una realidad que sí se ha relajado la población.



"Cambiamos a naranja, pero la realidad es que no hemos bajado las medidas porque es muy corto el tiempo en que estamos en algún color, pero seguimos trabajando para que no se incremente el número. Hay gente que se está relajando en sus medidas, pero debemos entender que el virus llegó para quedarse", dijo.



Según han señalado autoridades municipales, a la ciudad llegan personas de diferentes municipios a trabajar, hacer compras o visitar a sus familias.



En este momento hay dos empleados al servicio del Ayuntamiento que están en cuarentena, y durante toda la pandemia un par de trabajadores municipales han fallecido a causa del virus.