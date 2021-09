Oso hormiguero atropellado en Alvarado se recupera tras ser operado

El oso hormiguero que fue atropellado en la carretera de la Riviera Veracruzana, sobrevivió a la cirugía para corregir las dos fracturas en uno de sus brazos, para lo cual se requirió colocar clavos externos porque no se cuenta en México con placas del tamaño de este animal de la vida silvestre.



El presidente de Earth Mission, Sergio González, indicó que tardará alrededor de un mes la rehabilitación y será sometido a dieta inducida.



"Sobrevivió. Parece que no sólo fue el atropellamiento sino que estaba débil, enfermo y eso también hizo que fuera presa más fácil para los automóviles. Sobrevivió a la cirugía y viene una parte igual de difícil que es la rehabilitación porque tenemos que darle dieta inducida que es diferente a la que tendría en vida silvestre y muchos animales no se acostumbran", dijo.



Además de este ejemplar, ya se había presentado otro caso más que se logró rescatar pero han sido al menos seis osos hormigueros que han muerto por la misma causa y en esta misma zona de Antón Lizardo.



"Es el segundo ejemplar vivo. Sin embargo, muertos son entre seis y siete en dos años que ya no se ha podido hacer nada. Además ha habido muertes de reptiles, tlacuaches, coyotes, zorros grises. Los felinos, el tigrillo por Actopan y el ocelote en Alvarado".



El ambientalista señaló que en el caso del ocelote atropellado, al que se le implantó prótesis en la mandíbula, no logró ser reintegrado a la vida silvestre y debió ser canalizado a una Unidad de Manejo Ambiental.