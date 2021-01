OSX ofrecerá concierto a través de Radio UV con obras de Mozart y Mendelssohn

El próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) tampoco podrá ser presencial debido a la pandemia, motivo por el cual será transmitido este viernes, a partir de las 20:30 horas, por 90.5 de FM, la frecuencia de Radio UV y, el miércoles próximo, en la propia página de la OSX.



Martin Lebel, director de la OSX, entrevistado vía Zoom, expresó que para este concierto el programa ofrece dos obras, la primera es de Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento en D Mayor K 136; la segunda es autoría de Felix Mendelssohn, la Sinfonía para cuerdas No. 9 en C menor.



La OSX presentará, para interpretar estas obras, alrededor de 20 personas en el escenario.



El maestro Lebel nos explicó que las obras de ambos compositores coinciden en que fueron escritas cuando -prácticamente- eran unos adolescentes. Sin embargo, de no saber ese detalle, puede afirmarse que sus autores son adultos, compositores maduros por la calidad de sus trabajos.



“No sé por qué hay compositores que necesitan más tiempo para madurar, cuando surgen otros como Schubert o Felix Mendelssohn, compositores que son totalmente excelentes a tan temprana edad”.



Y detalla "la pieza de Mozart es perfecta, no podemos imaginar que un hombre adolescente presente una obra que parece escrita por alguien de 40 años, obra muy fresca, en la vida es difícil escuchar esta frescura".



Y es que Lebel considera que ambas piezas son obras optimistas, idóneas para esta época en que la gente está recluida, en una atmósfera de pesimismo, es una situación en que todos tienen miedo por muchas razones. El mundo necesita este tipo de mensajes, música optimista, que anime el espíritu.



La precaria situación que se vive actualmente afecta notablemente a los integrantes de la OSX, gente sensible que ama compartir sus emociones en cada concierto, “es cierto que sabemos que es una transmisión pero hacerlo por una plataforma digital no es lo mismo que presencial, de tener al público presente, que podamos ver sus caras, atentos a nuestras ejecuciones”.



“Todos los integrantes de la OSX han hecho su mejor esfuerzo a lo largo de estos meses, en cada presentación ofrecen su mejor energía. Aquellos que por tener más de 60 años se encuentran en casa, participan en la actividad de la OSX”.



Aquellos integrantes, con muchos años en el grupo artístico universitario, comparten anécdotas de la OSX, se han coordinado bien con las producciones con Televisión Universitaria, cápsulas que se han transmitido por la página que la OSX tiene en Facebook.



“Vamos a seguir con toda la imaginación que tenemos para hacer más cosas. Contamos con muchas ideas a desarrollar, no son sólo los músicos, es todo un equipo, con una imaginación enorme, con otras ideas, como el compartir la historia de la Orquesta, el cómo se hace una obra, cómo trabajamos, lo que hacemos atrás de bambalinas. La producción que encierra cada presentación”.



“Los músicos de la OSX están tristes con esta pandemia que les impide estar, es como un castigo al que damos nuestra mejor actitud para estar en comunicación con el público, con estas cápsulas en que participarán por secciones, fagot, viola o flauta”.



Y reitera la invitación a todo el público para que los escuche por Radio UV, este viernes a las 20:30 horas, la hora tradicional del inicio de conciertos de la OSX. Concierto que se repite el miércoles próximo por la página de la OSX en Facebook, a partir de las 17:00 horas.