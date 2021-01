OSX presentará concierto con obras de Beethoven, Poulenc y Strauss

Con obras de Beethoven, Poulenc y Strauss se integra el programa del concierto que presenta este viernes, a las 20:00 horas desde Tlaqná, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV), nuevamente presentación de manera virtual para disfrutar desde casa.



El concierto "Aliento para el alma" será presentado con una orquesta de 28 integrantes de aliento dirigidos por su director titular Martin Lebel, quien presenta la “Marcha en Do Mayor, WoO. 20”, obra que se imprimió por primera vez en 1888 como parte de la edición completa de las obras de Beethoven, publicada en Leipzig por Breitkopf & Härtel. “La Marcha” puede haberse realizado por primera vez el 25 de agosto de 1810, en un torneo en honor a la emperatriz María Ludovika, celebrado en Laxenburg.



Esta pieza es para banda militar, incluyendo 2 oboes, clarinete, trompeta, trompeta, fagot, pandereta y uno de flautín, contrafagot y triángulo y un par de platillos. Como todas las marchas, tiene una forma similar a un minueto.



La fluidez de la primera parte contrasta con los acordes fortissimo de la segunda, que se disuelve en una dinámica más tranquila para la repetición del primer tema. Teniendo en cuenta los límites que le impone el género, “La Marcha en Do Mayor” de Beethoven es bastante imaginativa y está bien escrita.



Cuando el parisino Francis Jean Marcel Poulenc recibió en 1935 el encargo de escribir música incidental para la obra de Edouard Bourdet “La Reine Margot sobre Marguerite de Valois” (1553-1615), esposa de Enrique de Navarra (1553-1601), luego coronado Enrique IV de Francia, tuvo que ponerse a investigar para ofrecer la sensación de época, adecuada para su música.



Prácticamente Francis Poulenc saqueó el "Livre de danceries" del compositor francés del siglo XVI Claude Gervaise, cuyas danzas reescribió en un estilo neoclásico moderno para orquesta de cámara, al igual que Stravinsky había hecho con la música de Pergolesi para el ballet Pulcinella. Una versión para piano de esta música incidental de “La Reine Margot” salió ese mismo año con el título “Suite Française”. Al igual que Stravinsky, Poulenc mantuvo principalmente el fraseo de 4 cuadrados, los ritmos repetitivos simples y las armonías modales de las partituras originales, creando variedad al establecer varias secciones para diferentes coros de instrumentos dentro de la orquesta.



No hay ninguna razón en particular por la que Richard Strauss debería haber compuesto alguna vez música para vientos, a pesar de que su padre, Franz Strauss, se ganaba la vida como hornista en la Orquesta de la Ópera de la Corte de Baviera y era conocido como uno de los mejores músicos de viento de su época. Unos meses después de las interpretaciones de Meiningen de la Serenade, Richard Strauss había comenzado a redactar una obra de múltiples movimientos para los mismos trece instrumentos.



El maestro Martin Lebel comenta que “por esa época, Bülow le escribió a Strauss con un plan detallado para una obra de múltiples movimientos para el mismo conjunto. El consejo de Bülow llegó demasiado tarde para que Strauss lo siguiera por completo pero usó algunas de esas sugerencias en la Suite de cuatro movimientos, Op. 4, que Strauss le dio a Bülow en el otoño de 1884. Bülow reconoció a un joven Strauss como un compositor con demasiada madurez”.



“En conjunto, la técnica compositiva de Strauss es segura en este trabajo y su manejo de los instrumentos es casi sinfónico en ocasiones. Sin embargo, la Suite ha tenido algo menos de éxito que la ‘Serenade’, quizá porque la ‘Serenade’ es mucho más melodiosa, como la música de Mozart, es esencialmente operística. ‘La Suite’, por otro lado, espera con ansias las obras sinfónicas de Strauss (que comenzaron inmediatamente después) y es más densa en cuanto a motivaciones y un estudio en la artesanía compositiva”.



Pensando en el bienestar de su público y de los integrantes que la conforman, la OSX transmitirá este concierto los días viernes 29 de enero a las 20:30 horas y domingo 31 a las 12:00 horas, a través de la frecuencia de RadioUV (90.5 FM) y el miércoles 3 de febrero a las 20:30 horas en las plataformas digitales de la OSXUV y TeleUV.



