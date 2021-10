Otorgarán permisos a ambulantes xalapeños por Día de Muertos

En caso de determinarse que sí se darán permisos para la venta en vía pública de productos típicos de Día de Muertos, el subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Oshman Seth Escudero Ramírez, señaló que los comerciantes informales deberán entregar un escrito a dicha área para analizarlo y así no tener problemas para llevar a cabo la actividad.“Ya tendrían que estar haciendo las solicitudes de permisos, recuerden que son por lo menos siete días hábiles antes para que nos dé tiempo de hacer toda esta evaluación”, manifestó en entrevista.No obstante, recordó que en caso de otorgar las autorizaciones, éstas serían fuera del centro histórico de la Capital, toda vez que por acuerdo de cabildo, no se permite el ambulantaje en dicha zona.“El comercio en vía pública se evalúa dependiendo de las circunstancias. Recordemos que en el centro histórico no podemos generar más comercio en vía pública porque existe un acuerdo de cabildo que nos restringe esa posibilidad”, mencionó Escudero Ramírez .Añadió que existen espacios y alternativas en la periferia donde pudiera permitirse las ventas ambulantes, “son espacios aislados, no es un punto donde se diga que ahí van todos, porque la realidad van encaminadas al vendedor, cada uno dice dónde le conviene y esos planteamientos los evaluamos”.El funcionario municipal expresó que una vez se dé el visto bueno a la petición, los vendedores informales deberán pagar en la Tesorería Municipal este permiso, cuyo costo está entre los 200 y 500 pesos; y detalló que el escrito simple que presenten debe contener la información del solicitante, el lugar donde hará la actividad, los días y los horarios, adjuntando una copia de la identificación oficial.“Por parte de los vendedores en vía pública no se estila venir y solicitar los permisos, ellos salen y venden, quienes sí estilan a hacerlo son las asociaciones o agrupaciones que realizan expoventas o expoferias, ellos sí lo hacen. La vez pasada (2020) fueron alrededor de cuatro permisos, y algunas otras se restringieron porque hablaban de una magnitud de aglomeración de gente y por la contingencia sanitaria no se permitieron”, aseveró.Asimismo, comentó que los locatarios del mercado San José ya hicieron una solicitud para que les permitan salir y vender sus productos de Día de Muertos en la calle aledaña. “Se está considerando el permiso, siempre y cuando cumplan el aforo”, puntualizó.