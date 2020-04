Otra vez, Gobierno de Veracruz pide a población quedarse en casa

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, exhortó a la población en general y en específico a los ciudadanos de los municipios de Perote y Las Vigas, a hacer un esfuerzo y mantener las medidas preventivas contra la pandemia de COVID-19.



Durante la conferencia de prensa diaria que ofrecen las autoridades de Salud para dar cuenta del desarrollo de coronavirus en el Estado, el funcionario estatal expuso que se debe hacer un mayor esfuerzo.



“Hoy queremos exhortar a la población de Perote, donde ya tenemos el primer positivo y a la gente del municipio de Las Vigas, donde tenemos 3 casos sospechosos; los invitamos a realizar un esfuerzo mayor para hacer efectivas las acciones preventivas contra el coronavirus”.



Y es que a decir de Ramos Alor, tienen el reporte de que en esas demarcaciones no siguen las recomendaciones de Sana Distancia.



“Por favor, no esperemos a complicarlo todo”, expresó al mencionar que las medidas que deben acatar son “sencillitas”.



En este sentido, recordó 4 puntos importantes para guardar la sana distancia y con ello evitar posibles contagios de COVID-19.



1. En las filas de las compras en cualquier negocio guarden un metro y medio de distancia.



2. No se den la mano al saludar, ni se abracen y siempre manténganse a 1 metro y medio uno del otro cuando conversen. “No hay que atiborrarse en los mercados sobrerruedas”.



3. Cuidemos a los adultos mayores para que no salgan.



4. Es mejor mantenerse en casa el mayor tiempo posible.



De igual manera, dijo que hay que ocuparse de las mujeres embarazadas y de personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar, cardiaca, renal o cualquier causa de supresión del sistema inmune.



Durante la conferencia se recordó que está a disposición de los veracruzanos el número gratuito 800 012 34 56, a través del cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si existe o no un posible caso.



Mientras que en la página web coronavirus.veracruz.gob.mx, se puede consultar información oficial y verídica en torno a la evolución del padecimiento.