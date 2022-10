Otra vez, protestan por cobro de baños en Palacio Municipal de Orizaba

De nueva cuenta un grupo minoritario de ciudadanos, se manifestó afuera del Palacio Municipal de Orizaba para exigir, se quite el cobro de 5 pesos para ingresar a los baños de este edificio.Los quejosos entre ellos Maximino Jiménez del Frente Popular Revolucionario (FPR), recordó que hace algunos días también realizaron una movilización y dejaron su pliego petitorio para que el alcalde Juan Manuel Diez Francos lo conociera, sin embargo no han tenido ninguna respuesta favorable.Asimismo indicó que una persona de la tercera edad, el cual es bolero en el parque Apolinar Castillo, pidió en su momento al presidente municipal, se pudieran hacer unos baños públicos en este lugar, a fin de dar comodidad a la gente, sin embargo recibió una negativa por respuesta pues se le aseguró que no había recursos para este tema.Lanzando consignas los protestantes, volvieron a cuestionar el actuar de los regidores de todos los colores, pero principalmente los de MORENA, pues dijeron que deberían de estar a favor de los más pobres y no haber aprobado el cobro para el ingreso a los sanitarios.