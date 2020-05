Otra vez se metieron a robar a secundaria de Xico

Un atraco más sufrió la escuela secundaria “Rosario Castellanos”, ubicada en la comunidad de San Marcos de León en Xico, indicó el agente municipal, Olegario Tlapa Alarcón.



Señaló que la Escuela Secundaria, situada en la calle Independencia de la colonia Tecoac, ya ha sufrido robos en fechas pasadas.



Dijo que vecinos del lugar comentaron que habría sido el pasado martes, cuando la escuela fue hallada “de cabeza”, pues los amantes de lo ajeno se habrían llevado equipos de cómputo y otros artículos de valor para el plantel educativo.



“La escuela secundaria está fuera del núcleo poblacional, desgraciadamente está medio abandonada, antes tenía un velador pero ahora no sé qué pasó pues ya es seguido que les están robando”, comentó.



A decir del Agente Municipal de San Marcos, hace tiempo eran los padres de familia quienes se encargaban de pagar por un velador pero ahora ya el plantel no cuenta con un encargado de vigilar la escuela.



No obstante, dijo que espera que la actuación de la nueva Policía Municipal, ahora a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, pueda ayudar a disminuir la incidencia de inseguridad que hasta el año pasado era más intensa.