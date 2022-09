Paciencia: Corredor Interoceánico es a largo plazo, sí llegarán inversiones a Veracruz

Antes de que concluya el 2022 serán decretados los incentivos fiscales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), así como las reglas de operación, confirmó el director del proyecto, Rafael Marín Mollinedo.Tras el reclamo por parte de empresarios que aseguran que conocer estos detalles es de suma importancia para que los interesados finalmente se animen a participar, Marín Mollinedo aseguró que pese a que aún no son dados a conocer, hay intención de varias empresas de sumarse al CIIT."Este mismo año se van a decretar los incentivos fiscales, antes de fin de año, hay intención de varias empresas, cuando salgan los incentivos fiscales ahí van a venir las reglas de operación", dijo.Por otro lado, informó que los trabajos de construcción de una planta de licuefacción en “Pajaritos” también arrancarán antes de que finalice este año, misma que, en caso de no caber en esos terrenos, podría utilizar parte de los que se encuentran en los polos del bienestar.Cuestionado respecto al letargo en el establecimiento de empresas y la llegada de inversiones, pidió paciencia pues dijo que este proyecto es a largo plazo y no de un día para otro."Qué más quisiéramos que de un día para otro viniera la inversión, pero hemos estado trabajando para que se dé esa situación y todo lo que tiene que ver con la inseguridad, con el desarrollo urbano tiene que venir aparejado con el desarrollo aquí, son proyectos a largo plazo, no de un día para otro.“Hemos estado trabajando con la compra de los terrenos, ya vamos a arrancar con los parques industriales, vienen más inversiones y son inversiones grandes, nada más por darte un dato viene el terreno de qué tamaño y la cantidad de gas para una planta de licuefacción en esa son 3, 4 mil millones de dólares de inversión, eso va a detonar el desarrollo aquí", manifestó.Añadió que no puede abundar en más datos de las empresas que están interesadas en instalarse pues estas han pedido confidencialidad.