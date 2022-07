Pacientes con cáncer del Hospital Regional del IMSS de Orizaba se quedan sin doctora

Aproximadamente 300 pacientes del área de oncología clínica que deben ser atendidos en el Hospital General Regional de Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no saben cuál será su suerte luego que la doctora que los trataba en el turno vespertino renunció.Los enfermos han manifestado su inquietud, pues se requiere de un seguimiento puntual a cada uno de sus casos, que por la patología son diferentes.También necesitan de la autorización de su medicamento como parte de su tratamiento pero en otros casos requieren de estudios continuos para conocer su estado de salud y así determinar qué medicinas deben de tomar, sin embargo, ahora están a la deriva pues no se les está otorgando el servicio.De acuerdo con lo expresado por estos derechohabientes del IMSS, quienes pidieron se omitieran sus generales por temor a que su situación se complique, han acudido al hospital para la autorización de sus medicinas; sin embargo, la espera es muy larga y en la mayoría de las ocasiones regresan a casa sin una respuesta positiva.La semana pasada varios pacientes esperaron largas horas para recibir una respuesta pero no la obtuvieron, incluso personal del IMSS les dijo que ya no era momento de atenderlos porque debían haber llegado desde muy temprano, cosa que sí sucedió en algunos casos pues esperaron desde las 9:00 horas hasta las 16:00 horas.Quien les atendió, según lo dieron a conocer, les confirmó que el panorama es muy complicado, pues son 300 las pacientes quienes recibían atención de parte de la doctora que renunció.Lo cierto es que temen que sus cuadros de cáncer empeoren si no tienen un seguimiento correcto y si no reciben su medicina de acuerdo con su problema de salud, algunos de estos pacientes cursan cáncer en estadios avanzados o difíciles de tratar.