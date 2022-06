Padres de Viridiana piden a Fiscalía permitir segunda prueba de ADN

Aurora Vásquez y Enrique Moreno, padres de Viridiana, solicitaron públicamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) permitirles realizar una segunda prueba de ADN a los restos hallados en Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván.De acuerdo con el dictamen del organismo, partes del cadáver de Viridiana fueron encontrados el 20 y 21 de mayo en dicho lugar, tras su desaparición reportada el 18 de marzo.Sin embargo, los padres no reconocen las pruebas presentadas por la Fiscalía pues en su opinión algunas señas particulares como tatuajes y cicatrices no se notan en el cuerpo.“Nosotros lo que le pedimos a la Fiscalía que nos dé la oportunidad de hacer una segunda prueba; tal cual no se nos negó, pero hasta la fecha no hemos tenido amplitud para poder hacer lo que tenemos que hacer.“Es lo que le pedimos a Fiscalía; que nos abra las puertas para hacer lo que queremos hacer con la segunda prueba y acabar este caso lo más pronto que se pueda”, declaró Enrique Moreno.Lamentó que a través de medios de comunicación se reportó que la Fiscalía busca entregar los restos a Javier Rodríguez Ojeda, concubino de Viridiana, lo que podría dificultar efectuar un segundo análisis.“Le digo a Fiscalía que por favor no entregue nada porque en eso estamos. Desde un principio se mencionó que queríamos una segunda prueba; si no nos dan la oportunidad de dar la segunda prueba no es justo que entreguen el cuerpo así”, planteó.Agregó que, a través de su abogado, solicitarán a la Fiscalía permitirles efectuar un “metaperitaje”, que consiste en pruebas especializadas.Tomás Mundo Arriasa, defensor de los padres de Viridiana, consideró que con pruebas de un laboratorio certificado en la Ciudad de México habrá mayor certidumbre sobre el caso.