Padres se manifestaron por falta de docentes en 40 comunidades de Tehuipango

Debido a la falta de al menos 110 profesores en escuelas de 40 comunidades de Tehuipango, aproximadamente mil personas se manifestaron ante el Palacio Municipal.Los inconformes exigieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García para que se les designen a docentes.Uno de los padres de familia señaló que la educación es un derecho de los menores y el estado está incumpliendo con esa garantía.Los paterfamilias detallaron que son 57 comunidades las que hay en este municipio y al menos 40 de ellas tienen problemas por la falta de docentes.Recordaron que a una semana de que haya iniciado el ciclo escolar, hay al menos dos mil menores que no han podido tener clases porque no cuentan con un maestro frente a grupo.Señalaron que en algunos casos han cuestionado a los demás maestros o directores cuándo llegará un docente, pero no saben darles una respuesta.Los inconformes advirtieron que si para el próximo lunes no se han presentado los profesores que hacen falta, podrían irse a Xalapa para manifestarse allá y que les hagan caso.Los padres de familia permanecieron por unas horas ante el Palacio Municipal y después se retiraron.