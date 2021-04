Padres y docentes de primaria exponen que turno vespertino carece de agua

Madres de familia y docentes de la escuela primaria federal “Venustiano Carranza”, ubicado en la colonia Playa Linda, se dijeron preocupados ante el inminente regreso a clases presenciales puesto que desde antes de la pandemia no cuentan con suficiente agua en el plantel.



Cerca de 200 estudiantes que en su mayoría son de escasos recursos se verían afectados ante una inminente regreso a clases, pues cabe mencionar que sólo el turno matutino es el que cuenta con el vital líquido, en tanto que el de la tarde carece de agua.



Maricela Calderon Diaz, presidenta de la sociedad de padres de familia de la primaria, refirió dijo que en estos días de pandemia se le dio mantenimiento a las tuberías pero teme que esto no solucione la problemática.



A su vez, docentes del turno vespertino expusieron que para atender las necesidades de la escuelan tienen que acarrear agua de casas vecinas.



La preocupación de padres y docentes se origina a raíz de que el Secretario de Educación de Veracruz anunciara el posible regreso de los estudiantes en los próximos meses, “no podemos tener una escuela sin agua menos en pandemia, es peligroso. Y las con los niños que son inquietos” señaló Marisela, madre de familia.



Por tal situación, esperan pronto recibir alguna ayuda por parte de alguna autoridad local o estatal, ya que los mismos padres han tenido que solventar los gastos generados por el agua y también de luz, que aunque no consumen como antes, los recibos siguen llegando de hasta 2 mil pesos.