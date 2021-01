PAN: Alianza sigue pero no debe basarse en “caprichos electorales” de PRI-PRD

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, aseguró que no hay ruptura en la alianza con PRI-PRD y tampoco se levantó de la mesa de negociación, pero no se prestará a “caprichos electorales” de sus compañeros dirigentes partidistas.



Durante entrevista, el dirigente panista, quien supuestamente habría solicitado un mayor número de posiciones de las ya acordadas durante una reunión de presidentes estatales de la posible alianza, expuso que el PAN únicamente está defendiendo los municipios donde tienen presencia, e incluso donde están gobernando actualmente y desde hace mucho tiempo.



“Por ejemplo, quieren Veracruz, Córdoba, Pánuco, Álamo y son donde estamos gobernando y es parte importante para el partido. No está rota la alianza, nosotros tenemos distritos donde mantenemos los diputados y somos altamente competitivos”, asentó Guzmán Avilés.



En este sentido, mencionó que tanto PRI como PRD están en disputa por los municipios que gobierna el PAN, de manera que les ha solicitado que entiendan que cada quien tiene sus prioridades.



“Y dentro de nuestras prioridades importantes para el desarrollo del partido, están esos municipios. Y no estamos rompiendo, al contrario, estamos esperando que determinen la situación de que la alianza obviamente es para beneficio de los ciudadanos y no de un partido”.



A decir del líder panista no se pueden determinar una alianza en estas condiciones, pero aún hay tiempo para ponerse de acuerdo, ya que el plazo para presentar la coalición de manera formal se vence el 18 de febrero.



“No lo podemos hacer con base a caprichos electorales sino a realidades que tenemos en el padrón y sobre todo en los resultados electorales que hemos presentado durante las últimas elecciones”, expuso.



En este sentido, el dirigente panista hizo un llamado los dirigentes Marlon Ramírez y Sergio Cadena, para que se logre la conciliación, no para ganar como partidos, si no para detener a Morena en la jornada electoral.



Para finalizar y sobre la conferencia de prensa de los líderes del PRI y PRD, a la cual no fue invitado, expresó que los dirigentes deben tener su estrategia y su informe para la ciudadanía.