PAN también va contra Gómez Cazarín por bloquear al suplente a Alcalde de Actopan

El Partido Acción Nacional (PAN) promoverá una controversia constitucional contra el presidente de la Junta de Coordinación Politica (JUCOPO) en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín; el secretario general de la Legislatura, Domingo Bahena Corbalá y contra el presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe.



Durante conferencia de prensa, la dirigencia panista exigió nuevamente al Congreso del Estado que se respete la ley y se llame al Alcalde Suplente de Actopan a ocupar el cargo, tal como lo ordenó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual dejó sin efecto la sesión de Cabildo de Actopan en la que se nombró como Alcalde a un Regidor.



El dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, insistió en que no se puede mantener en ese municipio una acción que está fuera de la legalidad y avalado por el propio Congreso local.



“El Congreso del Estado debe informar a la Sala Regional, sin embargo, el plazo venció el pasado 3 de agosto, esto es una burla para las y los veracruzanos, MORENA piensa que se puede pasar la ley por alto, que no hay consecuencias, que pueden reírse de la justicia”, dijo.



Por lo anterior, que insistió en que se deben acatar las indicaciones de la SCJN, la cual ordenó reinstalar al Alcalde o al Suplente, en tanto se da seguimiento a la controversia constitucional en curso.



“Hacemos un llamado a las magistradas y magistrados del Tribunal local y federal para que prevalezca la justicia en Veracruz, para que se respete la voluntad de las y los habitantes de Actopan que votaron por un Gobierno de experiencia y resultados, un gobierno del PAN”, afirmó.



Por su parte, Eduardo de la Torre Jaramillo, representante del suplente a Alcalde de Actopan, Alfredo López Carreto, reiteró que ante la violación a la ley, de no acatar la resolución de la Suprema Corte, las instancias podrían promover una controversia constitucional contra el presidente del Congreso, el de la Junta de Coordinación Política y del Secretario.



Asimismo, adelantó que también se analiza la posibilidad de promover un amparo a favor de López Carreto para que se cumpla con la resolución de la Corte.