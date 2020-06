PAN Veracruz definirá si forma alianzas para próximas elecciones

El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, informó que está a la espera de lo que defina el dirigente del partido en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, respecto a una posible coalición para el proceso electoral 2020-2021



“Yo estaré esperando que venga en su momento una propuesta muy concreta y puntual por parte del Comité Directivo Estatal y su comisión permanente”, dijo Cortés Mendoza, cuestionado al respecto en videoconferencia con líderes del partido veracruzano.



Explicó que a nivel nacional se busca que las coaliciones sean “mínimas” y “competitivas”, lo que se ha planteado a nivel federal con el PRD y MC.



Al respecto, Guzmán Avilés explicó que definirán si implementan una alianza una vez que se determine la procedencia de la reforma constitucional en materia electoral avalada en Veracruz, la cual sería con el fin de que MORENA “no siga dañando” a los ciudadanos.



Guzmán Avilés aseguró que a la fecha, todavía no se define una coalición en Veracruz, pues están enfocados en combatir la Reforma Electoral que recorta a la mitad las prerrogativas de los partidos y que desaparece los consejos municipales del OPLE en Veracruz, entre otros cambios, misma que calificó de “antidemocrática”.



“No hemos visto el tema todavía de alianzas; estamos sobre todo trabajando para evitar que este Gobierno de MORENA rompa la democracia en Veracruz, que dé un golpe al ciudadano porque eso es lo que están haciendo, quitar los consejos municipales electorales quiere decir que el municipio no va a poder tener la posibilidad de defender su elección en su municipio, tendrá que hacerlo a nivel distrital”, declaró.



Refirió que es importante definir el tema de una coalición para el proceso 2020-2021, precisando en qué distritos se concretaría.



“Hacerlo precisamente con la única finalidad de tratar que el Gobierno de MORENA no siga dañando a la ciudadanía de México y Veracruz”.



En su participación, Cortés Mendoza reconoció que han planteado desde el año pasado a partidos como el PRD y MC “la necesidad de coincidir” en aquellos Estados donde tengan representatividad pero se trataría de una alianza de distritos “mínima”.



Recordó que a nivel federal, la Ley establece que, para que exista una candidatura común, se necesita definir en al menos 75 distritos federales de los 300 del país.



“Nosotros hemos planteado ir a esos con una alianza de mínimos, donde seamos determinantes y complementarios y esto va a ser absolutamente casuístico, en donde haya esas condiciones en donde tengamos a los perfiles adecuados”.