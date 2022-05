PAN Veracruz ya no puede cometer errores que lo dividieron, dice nuevo Dirigente

El nuevo dirigente del PAN en Veracruz, Federico Salomón Molina, dijo que a nivel estatal no se descarta la conformación de un frente con otros partidos políticos rumbo al 2024.“No podemos cerrarnos a una realidad que hay enfrente, una realidad en donde hay una sociedad lastimada y si esta sociedad lastimada solicita y pide que finalmente haya partidos políticos fuertes, propositivos, responsables y que quieran ayudar a la sociedad y paliar muchos de los males que aquejan, en ese asunto creo que el PAN no podrá hacerse a un lado”,De acuerdo con el dirigente estatal, si hay “afinidades y objetivos” claros tratarán de conciliar para buscar lo mejor para la entidad.Reconoció que a nivel nacional, la unión de distintas fuerzas políticas está “muy compenetrada”, sin embargo, en Veracruz aún está en la etapa de comunicarse con otras fuerzas políticasTras la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que validó su triunfo, Federico Salomón Molina dio una conferencia de prensa en la sede estatal del partido y dijo que el PAN necesita reorganizarse.Advirtió que como dirigente estatal del PAN debe hacer cambios y reconocer los errores que los llevaron al fracaso electoral en la pasada contienda.“A quienes integran conmigo esta dirigencia, les digo que el compromiso que hemos adquirido es altísimo (…). No podemos cometer los mismos errores del pasado que nos dejaron divididos y que nos llevaron al fracaso electoral y que nos alejaron de la problemática que viven las familias”.Sobre las posibles sanciones a la anterior dirigencia a cargo de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, al que acusaron de pactar con MORENA en la pasada elección, dijo que aplicarán el reglamento, aunque expuso que se trata de un proceso que lleva a cabo la Comisión de Justicia.