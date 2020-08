PAN y PRI lamentan las 50 mil muertes por COVID; exigen cambiar estrategia

Diputados del PAN y del PRI lamentaron que este jueves por la noche, México haya rebasado los 50 mil muertos a causa de la pandemia del COVID-19.A través de su cuenta en la red social de Twitter, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, lamentó dichas muertes y dijo que se necesita reforzar las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y la sana distancia, así como el gobierno debe revisar la estrategia, pues dijo que ya son 50 mil mexicanos que ya no están."Lamentablemente se han superado las 50 mil muertes por #COVID__19 en nuestro país. Necesitamos reforzar las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y la sana distancia, y el gobierno debe revisar la estrategia. Son 50 mil [email protected] que ya no están y #50MilFamiliasDeLuto", posteó la panista mexiquense.En tanto, el vocero de la bancada del PRI, Héctor Yunes Landa, dijo que este jueves fue un día muy triste pues se superaron los 50 mil decesos y cuestionó que cuántos mexicanos deben morir para que el Gobierno Federal tome con seriedad la pandemia y promueva una coordinación respetuosa y profesional con Alcaldes y Gobernadores."Hoy es un día muy triste para México. Acabamos de superar los 50 mil decesos. ¿Cuántos mexicanos más deberán morir para que el @GobiernoMX tome con seriedad la pandemia y promueva una coordinación respetuosa y profesional con los Alcaldes y Gobernadores del país para superarla?", afirmó el priísta veracruzano.En tanto, la dirigencia nacional del PAN exigió al presidente, Andrés Manuel López Obrador que deje la propaganda política y se convierta en un verdadero jefe de Estado.El líder nacional del PAN propuso la total colaboración de los secretarios de Salud de los gobiernos panistas para enfrentar esta crisis sanitaria, que va más allá de política, elecciones y coyuntura, porque México nos necesita a todos, unidos, en una sola voz y una sola estrategia.Dijo que es inminente acabar con la polarización social, para combatir al verdadero enemigo que es el virus y pidió que la pandemia del COVID-19 sea el punto de encuentro de autoridades, profesionales de la salud y población, a fin de combatir sus estragos sociales, económicos, de salud y cuidar la vida de todos.Y coincidió en que con 50 mil muertes reconocidas oficialmente, es momento de cambiar la estrategia para combatir la pandemia de COVID-19, afirmó el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza."Señaló que el gobierno ha perdido la brújula en la contención del virus y hay un descontrol total, por la ausencia del Secretario de Salud y el protagonismo negligente del subsecretario Hugo López Gatell", explicó el panista.En este contexto, Marko Cortés expresó su más sentido pésame a los familiares de los miles de fallecidos y convocó al Gobierno Federal a poner un alto a su cerrazón y modificar la fallida estrategia.Acción Nacional desde hace ya casi tres meses advirtió que el liderazgo frente a la pandemia está fragmentado, pues al anular al Consejo de Salubridad General provocó que el país no cuente con una estrategia eficaz de observancia general, para detener los contagios, que día con día crecen, al grado que México se ubica entre las naciones con más contagios y más defunciones.“El Presidente ya no puede permanecer ajeno a la situación que vive el país, debe dejar a un lado la propaganda política para convertirse en un verdadero Jefe de Estado que ofrezca certidumbre a nuestra nación, que nos dé tranquilidad y nos sintamos seguros de que el país superará pronto esta adversidad”, comentó.Y enunció una serie de sugerencias ante esta etapa:1. Realizar más pruebas aleatorias y seguimiento de contagios.2. Crear un centro de mando, donde el Consejo General de Salubridad o un Comando Plural de Salud opere de manera permanente.3. Contar con un plan de acción transparente y estratégico, que integre a estados, municipios y sociedad, el cual hasta el momento no existe.4. Una campaña nacional de concientización del uso de cubrebocas, junto con sana distancia y medidas higiénico-dietéticas.5. Apoyo total a doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, camilleros y todo el personal de salud, que son quienes más han resultado contagiados.6. Sumar a sociedad civil, profesionistas de la salud, investigadores y medios de comunicación en un plan integral de contención.7. Destinar todo el capital económico y humano al cuidado de los enfermos y al apoyo de familiares, para evitar desabasto de medicinas e insumos médicos para combatir la pandemia.8. Garantizar abasto de medicinas para otras enfermedades crónicas que no pueden esperar como cáncer, insuficiencia renal y problemas cardiacos, etc.9. Iniciar el proceso de Compra de Vacunas para COVID-19, de la aprobada o de las que están ya en FASE III para oportunamente proteger a la población más vulnerable.10. Frenar proyectos de Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya para destinarlo al apoyo de empresas para que no cierren, tengan liquidez y no despidan a su personal.“Los Gobernadores, Alcaldes, diputados federales, locales, Senadores y todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional estamos dispuestos a trabajar con el gobierno y las demás fuerzas políticas y sociales en la búsqueda de soluciones ante esta grave crisis sanitaria, lo que pedimos es voluntad del gobierno para hacer realidad esta colaboración”, concluyó.