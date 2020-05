Pandemia de coronavirus afectó a pepenadores del relleno sanitario de Poza Rica

Los 26 pepenadores que realizan la selección de residuos sólidos en el relleno sanitario de Poza Rica siguen trabajando pese a la contingencia sanitaria, pero cumpliendo con las medidas de higiene.



La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Pepenadores, Isabel Cortés Aldana, dijo que este oficio es la única forma con la cual obtienen para el sostén de sus familias, hasta el momento seguirán arriesgándose, hasta ahorita no tiene reporte de alguna persona que se haya contagiado de coronavirus.



Pero, lamentó que su actividad se ha reducido en un 50 por ciento ya que no se generan las mismas cantidades diarias de basura, eran dos toneladas las que reunían con la recolección de plástico y material reciclable y con la contingencia apenas juntan una tonelada.



La dirigente del gremio dijo que la regidora comisionada en Limpia Pública, Gregoria Miguel Reyes, es la única autoridad que le ha brindado el apoyo a los trabajadores, ya que durante la contingencia es la única persona que les ha visitado y les proporcionó, con recursos personales, ayuda alimentaria en dos ocasiones, lo que les da aliciente para salir adelante ya que no tienen los mismos ingresos desde que esta cuarentena ha cerrado a negocios con actividades no esenciales.