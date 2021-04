Pandemia dificultará el pago de utilidades: CANACO Veracruz

El escenario de parálisis dificultará el pago de utilidades a los trabajadores tras el Ejercicio Fiscal 2020, anticipó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos.



El Dirigente enfatizó que 2020 no permitió a los contribuyentes alcanzar el coeficiente de años anteriores para generar utilidades.



“Finalmente es un panorama triste, un panorama gris, un panorama diferente, atípico”, describió el dirigente empresarial.



Cabe recordar que, por ley, todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran.



“Estamos seguros que muchas empresas no tuvieron utilidades, no tuvieron el coeficiente que traían de años anteriores y esto se va a ver reflejado con el reparto de utilidades a los trabajadores”.



A diferencia de 2020, Martínez Ríos apuntó que, en la recta final del asueto por Semana Santa, el comercio establecido en las zonas de playa y el turismo de sol tuvo un repunte, sobre todo con la derrama al sector restaurantero.