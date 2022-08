Pandemia favoreció la práctica de actividades al aire libre; aumentó en 200 por ciento

La pandemia de COVID-19 generó que el interés de las personas por practicar actividades al aire libre y de contacto con la naturaleza como el senderismo, se hayan incrementado hasta en un 200 por ciento, afirmó el excursionista, José Alejandro Montano Vázquez.Al anunciar la preparación del Segundo Encuentro Veracruzano de Senderismo y Excursionismo 2022, expuso que las visitas al Pico de Orizaba pasarán de un aumento del 100 por ciento en 10 años, a un 200 por ciento después de este periodo de encierro para evitar los contagios de SARS-CoV-2."Y no nada más en el Pico de Orizaba, todo lo que son las actividades trail o running se detonó en un 200 por ciento, casi me atrevo a decir; el senderismo se incrementó terriblemente bien, escalada, montañismo, todas las actividades al aire libre incrementaron su práctica", mencionó.El senderista añadió que debido a la demanda de estas actividades, los materiales, equipos y vestimentas necesarios para su práctica estuvieron escasos en las tiendas especializadas de la ciudad."Y eso es bueno porque el deportista de montaña no nada más de desarrolla físicamente, sino que el deportista de montaña o de contacto con la naturaleza también va a desarrollar la percepción por el medio ambiente y va a desarrollar su sensibilidad para poder conservar nuestros recursos naturales", expresó.Además, destacó Veracruz es uno de los Estados más rico en biodiversidad, ocupando a nivel nacional el tercer lugar, lo que permite practicar actividades de contacto con la naturaleza desde los cero metros sobre el nivel del mar hasta los 5 mil 636 metros: el Pico de Orizaba, la montaña más alta de nuestro país."Las personas después de estar encerradas y en un confinamiento, empezaron a usar nuestros espacios naturales para la recreación, entonces hay personas que de forma empírica o de forma entusiasta empezaron a realizar estas actividades", describió el coordinador del Encuentro Veracruzano de Excursionismo y Senderismo.