Pandemia mostró la triste realidad de la educación en México, admite SEP

La pandemia nos hizo ver cómo estamos en realidad en materia educativa y que se conociera de raíz la situación del sistema en México, reconoció la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien visitó Orizaba para supervisar la jornada de vacunación a docentes.



“Vimos nuestra realidad: escuelas que no han sido atendidas desde hace muchos años y que ahorita tienen que ser atendidas, la situación de la educación especial”, dijo.



Sobre el regreso a clases, reiteró que se dará poco a poco y es respetable el temor que tienen los docentes.



“Pedimos a los Gobiernos Municipales y Estatales que puedan fortalecer la situación de las medidas que deben tener las instituciones en materia de agua y sanitarias. La entrada debe ser de manera gradual, escalonada. Los niños y jóvenes ya quieren regresar pero también es voluntario para los padres de familia”, dijo.



Añadió que se está solicitando a cada Estado la radiografía de la situación de las escuela y se espera conocerla en próximas reuniones.



Comentó que no regresarían a las aulas aquellos sectores de riesgo como personal con cáncer, diabetes, hipertensión, embarazadas.



"Los que estamos sanos y los jóvenes nos pueden apoyar. Y también recurriremos a los interinatos, eso se lo vamos a pedir a los Gobernadores y Secretarios de Educación que nos manden esos datos para saber cuántos maestros no regresarían", dijo.