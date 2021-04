Pandemia paró trabajos en Plaza Valle de Orizaba

Debido a la pandemia, el proyecto para la segunda etapa de Plaza Valle se encuentra suspendido pero no detenido, indicó el empresario Hugo Chahín Kuri.



Y es que toda vez que el proyecto se anunció en febrero del 2020, el inicio de la pandemia y la paralización de actividades provocaron su aplazamiento.



Conforme a ese proyecto, habría una inversión de mil millones de pesos en la segunda etapa, la cual se preveía estuviera terminada para el primer semestre de este 2021.



Sin embargo, a pesar de que los trabajos no se han llevado a cabo, el empresario aclaró que simplemente fueron aplazados y más adelante se retomarán.



Reconoció que el tema de la pandemia ha sido difícil para todos y para las plazas comerciales no es la excepción, y en su etapa más fuerte se apoyó tanto a los locatarios como a los ciudadanos en lo que se pudo, por ejemplo el estacionamiento fue gratuito.



Mencionó que la operación se restringió cuando lo marcó la autoridad sanitaria y las actividades se retomaron igual cuando se tuvo la indicación, siempre respetando los aforos establecidos.



Reconoció que en ocasiones la gente es la que no colabora, pues aunque en algunos momentos se marcó que sólo podía ingresar una persona por familia, al llegar se iban pasando de uno en uno.



Consideró que entre la población debería haber más conciencia para cuidarse ellos y sus familias, pues la enfermedad existe y es peligrosa, por lo que es necesario acatar las recomendaciones.