Pandemia también deja en crisis a sexoservidoras, lamentan activistas

Debido al confinamiento domiciliario que se vive por la pandemia, el trabajo sexual ha bajado en un 60 por ciento, lo que tiene a las mujeres y hombres que se dedican a esta actividad en una situación complicada, indicó la directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, María de la Cruz Jaimes García.



Comentó que de por sí no son personas que tengan mucho trabajo, por lo que van sacando para vivir, pero ahora, con la restricción para salir, su actividad ha caído hasta en un 60 por ciento y hay días en que no ganan nada para llevar a sus casas.



Indicó que al menos en Orizaba los hoteles no han cerrado, pero hay otros lugares en el país en donde sí lo hicieron, como en la Ciudad de México, por lo que en esos lugares las trabajadoras y trabajadores sexuales están en una situación más difícil.



Mencionó que al ser este un sector que poco se quiere ver, a pesar de que existe en todos lados, es totalmente vulnerable, mientras que los gobiernos no lo consideran una prioridad, pero son personas que si no salen un día, no comen.



Señaló que también es un hecho que al quedarse muchas personas sin trabajo, ven a esta actividad como una opción para llevar ingresos a sus familias, pero en estos días, eso es más complicado.