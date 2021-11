Panistas urgen a Indira Rosales regresar al Senado para no perder escaño

La senadora Indira Rosales San Román debería recuperar el espacio que perdió el Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado por sus aspiraciones en la dirigencia de estatal, consideran panistas tanto nacionales como estatales, quienes se pronunciaron ante la crisis que se ha generado en el grupo parlamentario panista, por la reciente pérdida de dos espacios.Luego de que la Senadora veracruzana integrante del grupo de los Yunes solicitara licencia al cargo para contender en la elección interna, buscando la secretaria en fórmula que encabeza Tito Delfín Cano, su suplente Fabiola Vázquez Saut rindió protesta en su lugar y al mismo tiempo solicitó su cambio a la bancada morenista.Con ello, el PAN en el Senado perdió un espacio y por tanto, un voto de la oposición en la Cámara Alta. Esto, mientras que dos días después, la senadora por Aguascalientes, Martha Márquez, anunció su retiro del partido y la bancada, además de que hizo serias acusaciones a la dirigencia nacional.Esta situación causó inconformidad en el ámbito tanto nacional como estatal, ya que son tiempos clave para el análisis y en su caso aprobación de reformas importantes para el país.Fue la diputada Margarita Zavala quien a través de sus redes sociales exigió a la senadora Indira Rosales regresar a ocupar su escaño.Margarita Zavala expuso que la Senadora panista debe cumplir su compromiso con sus electores y no con los grupos de su partido.Por su parte, Herman Ortega, “en su calidad de panista y como veracruzano”, solicitó a la Senadora con licencia que privilegie el bien del país sobre sus intereses particulares. “Acción Nacional le dio un espacio en el Senado y debe cuidar y honrar a toda costa, le pido retome el espacio que dejó, el cual pasó a MORENA”, escribió en su cuenta de Twitter.De igual modo, el Regidor primero del municipio de Boca Del Río, Luis Humberto Tejeda Taibo, definió que la oposición es “un desastre”. El Edil refirió que la posición que se perdió en el Senado fue por la ambición, “no de una persona, sino de sus jefes”.“Si en el Senado el PAN se debilita, pregúntenle a los que negocian con MORENA posiciones para obtener un Comité Estatal rumbo al 24, si en el Congreso Federal sufrimos, pues es porque no elegimos a las personas idóneas, igual que en la local”, recriminó en sus redes sociales.Quien no se ha pronunciado al respecto es el coordinador del PAN en el Senado, el también veracruzano Julen Rementería del Puerto, quien en una semana perdió dos espacios, ya que la senadora Martha Márquez presentó su renuncia al partido y al grupo parlamentario, al acusar al partido de no defender a quienes es son víctimas de violencia de género y al dirigente nacional Marko Cortés, de no permitir la democracia al interior del Instituto político.