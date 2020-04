Paquete de reactivación económica, un respiro para empresarios en crisis por COVID-19

El Acuerdo por la Reactivación Económica en Veracruz ante la contingencia por el coronavirus logrará resultados gracias a la plataforma “Promover Nos Une” para incentivar la oferta y la demanda y tiene beneficios con créditos para 10 mil para MyPymes, además de diferir pago de impuestos, dijo el secretario de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz, José Luis Lima Franco.



Con el objetivo de generar certidumbre laboral y contribuir así a la estabilidad económica durante la contingencia por el COVID-19, José Luis Lima Franco trabajó en coordinación con el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique de Jesús Nachón García, quienes propusieron el Acuerdo por la Reactivación Económica en Veracruz, el cual fue avalado y presentado por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.



Esta tarea conjunta de Lima Franco y Nachón García habla de la visión y misión que ambos tienen con Veracruz, pero explicó el funcionario de Finanzas y Planeación que resalta este trabajo por la gama de condiciones económicas negativas que deja consigo la nueva cepa del coronavirus, ya que además de generar una contingencia sanitaria, afecta directamente a la micro y macroeconomía, siendo los empresarios y sectores productivos los más afectados.



El maestro José Luis Lima Franco, egresado de la Universidad Veracruzana, propuso un paquete de estrategias consistente, primero, en la vinculación de comercios y servicios a través de la plataforma “Promover Nos Une”, que incentiva la oferta y la demanda; así como una inversión de 100 millones de pesos para otorgar 10 mil créditos a microempresarios, sin intereses.



“Con este valioso apoyo las microempresas tendrán un poco de alivio en medio de la crisis económica que deja el COVID-19, la cual azota sin respetar estatus económico, pero son las microempresas las más vulnerables, de ahí que las estrategias financieras planteadas por el titular de SEFIPLAN van enfocadas hacia este sector, que es el mayoritario en nuestro estado de Veracruz y en todo el país”, dijo el funcionario estatal, de origen pozarricense.



Otro de los beneficios contemplados por este paquete de reactivación destaca que las empresas con una plantilla no mayor a 50 empleados gozarán del diferimiento del Impuesto a la Nómina en el bimestre marzo-abril, que podrán pagar entre julio y diciembre, con la condición de no realizar despidos injustificados.



Los planteamientos presentados por Lima Franco y García Nachón pretenden salvaguardar a los empleos de la clase trabajadora, a fin de contribuir al bienestar de sus familias, dijo que esto es acorde con la política social del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García.



También en este programa destaca la suspensión de revisiones fiscales, al menos hasta el 30 de junio, según criterios de SEFIPLAN, SS y STPS, entre otros aspectos que presentó el Gobernador del Estado a propuesta del Secretario de Finanzas.



Esta no es la primera vez que Lima Franco plantea estrategias de rescate económico, pues desde su llegada a la SEFIPLAN trabajó por una política de austeridad que brindara resultados al estado, al grado de que la inversión pública del 2018 al 2019 aumentó casi un 50 por ciento en el estado de Veracruz y pasó de 3 mil 300 a 5 mil millones de pesos, y esperan cerrar este año con 6 mil millones de pesos. Encabezó el rescate de la Universidad Veracruzana, el cual consistió en el planteamiento de un esquema consistente en 4 pagos mensuales para saldar el pasivo de 2 mil millones de pesos que se dejó de liquidar.