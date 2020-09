Para derrotar a MORENA, PRI contempla alianza con PAN y PRD

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) “está vivo” y será el instituto que más espacios recupere en el proceso electoral del 2021, aseguró el dirigente estatal Marlon Ramírez Marín, al referir que la caída en las preferencias y en la aceptación del Presidente de la República es dramática pero aun así, existe la necesidad de participar en alianzas en la siguiente elección pero no como una “conspiración” contra MORENA.



Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el líder del tricolor en Veracruz aseguró que el PRI repunta en las preferencias electorales, en parte, derivado de los malos gobiernos tanto municipales, estatales y federales de MORENA.



Ante ello, el instituto está abierto a participar en el próximo proceso electoral en una coalición “necesaria” pues la ciudadanía lo pide y sería algo que antes no se hubiera pensado, por prácticamente coaligar “el agua con el aceite”.



“Claramente estamos en la posibilidad de construir un gran frente, tenemos una relación positiva con el doctor Joaquín Rosendo Guzmán Avilés (PAN) y con Sergio Cadena (PRD), tenemos un avance sustancial y muy definido”, dijo.



Marlon Ramírez explicó que los participantes en una alianza deben tener la capacidad de lograr lo que la sociedad les pide, lo que la militancia espera pero fundamentalmente hacerlo para recuperar Veracruz.



“Nosotros tenemos toda la disposición, la amplitud y la altura de miras, para que sin regatear nada a Veracruz, nosotros pongamos todo lo que está en nuestra capacidad política de construcción para que a Veracruz le vaya mejor”, dijo.



De igual modo, aclaró que el PRI no quiere una alianza para quitar al que está sólo por el hecho de quitarlos, no es un tema de poder pero sí una obligación de defender lo que ya tenían construido.



“Nosotros construimos un gobierno de instituciones”, recordó.



En este punto, dijo que cuando se habla de alianzas entre PAN, PRI y PRD, se debe aclarar que no es un tema de conspiración, ya que la ley permite hacer coaliciones y en estas circunstancias, se busca un frente para evitar la caída de la economía, para frenar el desempleo e incentivar la inversión y se mantengan buenos lugares en materia de turismo.



Sobre si podrían participar solos en la siguiente elección y obtener buenos resultados, expuso que hay municipios donde el priismo tiene una gran tradición y resultados positivos que los evalúan, por lo que se tendrían que esperar los tiempos para definir qué tipo de alianza se implementaría, ya que podría ser parcial o total.



Marlon Ramírez aseguró tajante que el PRI no está aprendiendo a ser oposición, “somos oposición”, asentó al agregar que desde que arribó a la dirigencia se planteó ser un partido permanente en la agenda política y social del Estado y consideró que están logrando una vinculación positiva con todos los sectores de la sociedad.



Por otra parte, definió que el proceso que se mantiene desde el interior del instituto, es de reconciliación con los militantes, con los simpatizantes y con los ciudadanos que después de las elecciones de 2016 a la fecha, quedaron sentidos con el PRI, de manera que continúan con esa labor.



“Lo que se hizo mal en el pasado si ocurrió y lo que ya se hizo es reconocer lo que el Partido no hizo de manera correcta”, expuso al recalcar que están trabajando de manera ardua en la renovación del PRI.