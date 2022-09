Para evitar suicidios, salud mental de niños xalapeños debe ser prioridad

El Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Xalapa ha acompañado a familias por casos de menores que han intentando terminar con su vida.En ese contexto, su secretaria técnica, Mercy Pérez Arévalo, destacó la importancia de aprobar el Programa Municipal de Protección, que comprende, entre sus líneas de acciones, la salud mental de niñas, niños y adolescentes, y también la prevención de adicciones."Tenemos algunos (casos de intento de suicidio) que han llegado a nosotros para el acompañamiento de las familias", dijo la funcionaria municipal.Explicó que no siempre el consumo de drogas está relacionado con los intentos de suicidio, pero a veces los puede propiciar."Si bien no es que sea una con otra correspondientes, (suicidio y consumo de drogas), pero, en algunas ocasiones, sí hay una relación importante que puede ser un propiciante de una situación de un desenlace fatal", aseveró.Pérez Arévalo consideró que la salud mental y emocional no deber ser es un tema tabú, por lo que se tienen que hablar sobre cómo están afectando el estrés y otras situaciones pospandémicas."Tenemos que hablar cómo está repercutiendo el nivel de estrés, las circunstancias que vivimos, sobre todo ahora, regresando de la pandemia, en un contexto, en el cual, nosotros no podemos controlarlo todo", refirió al tiempo que refirió que los menores sufren repercusiones muy particulares y se ven reflejadas en su salud.También externó que los centros comunitarios sirven para identificar que zonas de Xalapa requieren de una atención prioritaria en estos temas y otras problemáticas en niños y adolescentes, citando a los que se ubican en las colonias Casablanca, Las Minas, Del Moral, Plan de Ayala."Esos son los centros que abarcan una gran cantidad de colonias y es importante para nosotros ir identificando qué factores determinantes están afectando a las niñas y los niños en todo su contexto", ahondó.