Para ingresar a la Normal Veracruzana, pasarán por examen hecho por UV

Este año, el examen de ingreso a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) fue elaborado por la Universidad Veracruzana (UV).Al respecto, el encargado de la casa de estudios para el proceso de ingreso, José Juan Muñoz, explicó que en coordinación con la institución se elaboró el examen diagnóstico, estableciendo no sólo la estructura sino además calculando el tiempo que podría llevarse su resolución.La mañana de este día se aplicaron mil 82 exámenes, mientras que para la tarde serán mil 100, tan sólo en la BENV.Cabe destacar que sólo ingresa el 10 por ciento de los aspirantes, esto es, alrededor de 360 para las cinco licenciaturas que oferta la escuela.“Son 100 preguntas que se establecieron para tres horas. Hay una estructura definida que se dio a conocer junto con la convocatoria y una guía que también construimos en la universidad”.“Hablamos de razonamiento matemático, matemáticas, español, razonamiento verbal, bases para la docencia e inglés”, detalló.Agregó que las preguntas establecidas en el examen de admisión cumplen las normas establecidas a nivel nacional en relación con el puntaje que debe obtenerse para ser considerado un estudiante apto.Los resultados del examen de admisión serán dados a conocer el próximo mes, el 15 de julio en la página de la Secretaría de Educación de Veracruz.El examen se aplicó en las 9 sedes, siendo además la Escuela Normal Superior Veracruzana "Dr. Manuel Suárez Trujillo" de Xalapa; el Instituto de educación superior Simón Bolívar; el Centro de Estudios Superiores de Educación Rural "Luis Hidalgo Monroy" de Tantoyuca; el Centro Regional de Educación Normal Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán de Tuxpan y la Escuela Normal "Juan Enriquez", entre otras.De acuerdo con José Juan Muñoz, la primera jornada de aplicación del examen de ingreso a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) transcurrió sin incidentes.Por su parte, la subdirectora técnica Beatriz Ramos García señaló que se espera que, durante todo el día, la aplicación se ajuste a los protocolos que la institución educativa ha establecido desde el inicio de la pandemia.El director de la escuela, Luis Daniel Domínguez Aguilar, sostuvo que están vigentes indicaciones que sobre dichos protocolos dio la Secretaría de Salud y la propia Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).“Y los estamos siguiendo puntualmente; podríamos decir que el problema es diferente al del año pasado, sin embargo, por este pico de rebrote que hay quisimos seguir los protocolos tal cual están establecidos”.“Hubo muchachos que se descuidan y no traen la careta pero eso se resolvió de inmediato. No hubo ningún problema”, sostuvo.En torno a la posibilidad de ingreso, detalló que la Escuela Normal, de manera general, recibe a poco más del 10 por ciento de quienes aspiran a ingresar.