Para madres de desaparecidos, el 10 de mayo es doloroso

El próximo 10 de mayo, se cumplen 5 años de que les fue revelado a las madres del Colectivo Solecito un mapa con las fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe. Fue en una marcha por el Día de las Madres donde les hicieron llegar un anónimo.



Por la importancia de la fecha, realizarán una concentración para recordar la situación en la que viven aquellos en busca de sus familiares.



"El Día de las Madres siempre ha sido emblemático. En el 2016 nos dieron el mapa que nos llevó a Colinas de Santa fe, el Día de las Madres es doloroso, lo que antes era un día de fiesta, de homenaje, de celebración, es un recordatorio de lo que estamos viviendo, nosotras nos juntamos y hacemos un evento más que nada de ponerlos presentes, como si fueran ellos que nos hacen el evento a nosotros, se lo dedicamos a ellos, porque somos madres por ellos", dijo la directora del Colectivo, Lucía Díaz Genao.



El año pasado por la pandemia del COVID-19, no realizaron la marcha en el Día de las Madres, pero este año buscarán que las autoridades les autorice movilizarse.



Aún así, Díaz Genao, precisó que se concentrarán en la Plaza de la República del puerto de Veracruz, donde aplicarán la sana distancia y las medidas sanitarias, pero no quieren dejar pasar la fecha.



"Este año, con sana distancia, como el semáforo está más accesible hay muchos que ya se han vacunado, tenemos facilidad y vamos a aprovechar y sería alrededor de las 5 de la tarde en la plaza de la República, no nos vamos a exponer, con sana distancia. Vamos a tratar de hacer la caminata porque es emblemática, pero no estamos seguras porque tenemos que ver con las autoridades", finalizó.