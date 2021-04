Para mitigar cambio climático, México limitará producción petrolera: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, para ayudar a mitigar el cambio climático, en la Cumbre de Líderes Climáticos a celebrarse esta semana en Estados Unidos, México pondrá límites su producción petrolera y aprovechará las energías limpias como la termoeléctrica para generar electricidad.



Por medio de un video que subió a sus redes sociales, El titular del Ejecutivo expresó que además del programa Sembrando Vida, que en México la logrado sembrar más de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, se propondrá no extraer más petróleo crudo del que necesitamos para producir nuestras gasolinas.



“Aunque tenemos muchas reservas, ya no vamos a vender nuestro petróleo crudo, vamos a procesar toda nuestra materia prima en México y vamos a dejar de comprar las gasolinas en el extranjero, esto significa en vez de extraer como se hacía antes 3 millones 400 mil barriles diarios, vamos a poner un tope de no pasar de 2 millones de barriles diarios, esto es dejar petróleo a las nuevas generaciones”, indicó.



Señaló que la otra propuesta para que mejore el medio ambiente es que nuestro país invertirá en las hidroeléctricas nacionales que tienen equipos obsoletos y turbinas de hace 40 años, para sustituirlas, para producir más con la misma agua.



“La producción de energía eléctrica con agua es lo más limpio que hay y lo más barato, vamos a intervenir en 14 grandes hidroeléctricas con nuevas turbinas, nuevos equipos, y no usar combustóleo, eso le vamos a plantear el presidente Biden nuestra aportación para que cuidemos nuestro mundo y cuidemos nuestra naturaleza”, finalizó.