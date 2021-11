Para músicos locales, todavía no hay reactivación: “Los Caracoles”

Para los grupos musicales locales, la reactivación económica no se ha visto, afirmaron los integrantes de la agrupación “Los Caracoles”, quienes explicaron quer se han abierto plazas y espectáculos masivos pero para los artistas nacionales e internacionales.Roberto Contreras “Sombra” señaló que apenas si han visto un regreso de entre el 2 y 5 por ciento y porque buscan otros Estados para hacer presentaciones porque en Veracruz, ni los empresarios, ni el gobierno le han apostado a los cantantes locales.“A ellos si los están contratando (artistas nacionales) y están haciendo bailes masivos porque alguien los contrata, a los grupos locales los contratan pero hay varo de por medio. La mayoría de los compañeros que andan trabajando van a puerta, a lo que salga y beneficia mucho que hay grupos musicales que tienen equipo de audio propio”, dijo.Afirman que desde hace años,han tenido que irse a otros Estados e incluso en el extranjero para trabajar porque no hay plazas para bailes.Hicieron un llamado para que el gobierno del estado apoye a las agrupaciones locales dándoles trabajo.“Que el Gobierno del Estado que tiene muchísimos eventos a través de toda la geografía de nuestro Estado contrate a los artistas locales, no queremos que nos regale, me digan te compro una o dos fechas y te los pago el año que viene”.Al señalar que la situación económica es difícil, precisan que continúan realizando acciones de beneficencia, a través de las cuales se mantienen haciendo lo que más les gusta, la música.Actualmente Los Caracoles realizan un tema musical con la Orquesta Inclusiva de Veracruz.