Para no endeudarse, San Andrés Tuxtla frena proyecto de alumbrado público

El alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, dio marcha atrás a la concesión del alumbrado público que estaba autorizado para un periodo de 15 años y con un monto de inversión productiva de hasta 166 millones 20 mil 992.32 pesos.



Pese a que el 3 de septiembre del 2020, el Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento el “Proyecto de Sustitución del Alumbrado Público para la Prevención del Delito en el Municipio de San Andrés Tuxtla”, a través de una Asociación Pública Privada y se acudió a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para la acreditación de la propuesta.



Sin embargo, el Alcalde comentó que SEFIPLAN consideró que lejos de ser una concesión para el pago y el contrato de un servicio, se trata de deuda pública.



“Una concesión no es deuda pero si SEFIPLAN considera que esto es deuda pública, nosotros no vamos a seguir adelante. He tomado la decisión de suspender el proceso que se lleva a cabo para la concesión de alumbrado público, con la finalidad de no endeudar al municipio”, dijo.



Por ello, expuso que el alumbrado público seguirá en manos del Ayuntamiento, con el mismo personal operativo y las cuadrillas que atienden actualmente ese servicio municipal.



El “Proyecto de Sustitución del Alumbrado Público para la Prevención del Delito en el Municipio de San Andrés Tuxtla”, que contemplaba el cambio de alumbrado público con equipos de iluminación de tecnología LED, la instalación de la totalidad de los equipos y el mantenimiento por la duración del contrato, fue autorizado por el Congreso del Estado el 2 de septiembre del año pasado.



Para realizar el pago correspondiente por el servicio de alumbrado público, se autorizó dar en garantía de pago el porcentaje necesario y suficiente de las participaciones federales presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al municipio, con la finalidad de garantizar y brindar certeza al inversionista promovente ganador del proceso competitivo.



Sin embargo, la autorización otorgada por el Congreso del Estado contemplaba que el pago fijo por el servicio de alumbrado público tendrá un incremento anual de 7%, el cual se aplicará en un porcentaje mensual de 0.583% durante la vigencia del contrato de Asociación Público Privada en la Modalidad de Concesión.



El contrato de concesión se celebraría con la persona física y/o moral que resultara ganadora del concurso de licitación y que ofreciera las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, beneficio social y demás circunstancias pertinentes, por un plazo de hasta 15 años (180 meses) con un monto de inversión pública productiva de hasta 166 millones 20 mil 922.32 pesos.