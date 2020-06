Para “poner orden”, cambian a titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la salida de Ricardo Rodríguez al frente del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y anunció que su lugar será ocupado por el abogado Jaime Cárdenas.



En su conferencia de prensa en Mérida, Yucatán, el presidente López Obrador explicó que Rodríguez Vargas dejó el cargo porque formará parte de la terna que enviará al Senado para ocupar el cargo de Procurador de la Defensa de los Contribuyentes.



“Va a formar parte de la terna que estoy enviando al Senado para la elección de Procurador de Defensa de los Contribuyentes”.



López Obrador aseguró que la llegada de Jaime Cárdenas al Instituto responde a que este organismo necesitaba un abogado constitucionalista que ponga orden en todo, entre ello, revisar los miles de juicios que han interpuesto extrabajadores que piden que se les reconozcan sus derechos al haber laborado en empresas extinguidas, como Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y Ferrocarriles Nacionales de México (FNM).



El titular del Ejecutivo federal aseguró que las investigaciones que se siguen contra exfuncionarios del otrora SAE, que se pudieron beneficiar de subastas, seguirán porque se busca que no haya corrupción ni impunidad.



“Jaime Cárdenas es un constitucionalista, un abogado de primera, una persona honesta, limpia. Ese Instituto no sólo tiene que ver con lo que se obtiene, lo que se le confisca a la delincuencia de cuello blanco y delincuencia común y ahora hemos tomado la decisión de devolvérselo al pueblo. Pero no sólo atiende eso”.



“Ese Instituto heredó los bienes y las denuncias de trabajadores despedidos con las privatizaciones de Ferrocarriles, de Luz y Fuerza del Centro. Todas las extinciones de fideicomisos se manejan ahí, en esa institución y queremos poner orden a todo y se requiere un abogado, porque hay miles de juicios, hay trabajadores jubilados pidiendo que se les reconozcan sus derechos y se va hacer una revisión para que haya justicia”.



—Sobre la investigación que inició Ricardo Rodríguez, para saber si los exfuncionarios que estuvieron al frente del SAE incurrieron en actos de corrupción beneficiándose de las subastas —se le preguntó.



Va a continuar todo, va a continuar toda la investigación, cero corrupción, cero impunidad —comentó



El mandatario dijo que propondrá a Ricardo Rodríguez para la elección del Procurador de Defensa de los Contribuyentes, debido a que lleva alrededor de un año sin que se ocupe ese cargo.



“Hay un encargado de despacho y ya queremos resolver esta situación”, dijo.