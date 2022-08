Para prevenir violencia de género, dan pláticas a niños de primarias de Mixtla de Altamirano

Con el fin de eliminar la violencia de género e intrafamiliar, en el municipio de Mixtla de Altamirano, se llevan a cabo acciones preventivas, informó la alcaldesa Norma Estela Hernández Sánchez.Señaló que con personal que atiende esa área, acuden a las escuelas para impartir pláticas a los alumnos de quinto y sexto grado sobre la violencia, que no es algo común ni tiene que ocurrir en el noviazgo.Mencionó que al ayuntamiento han acudido mujeres que les comentan sobre peleas y discusiones entre parejas, pero de inmediato se les canaliza con el psicólogo y personal jurídico, quienes median entre ellos y realizan un seguimiento para que la situación no pase a mayores.Agregó que como mujer este tema la interesa, pues no piensa permitir que haya casos de agresiones, ni físicas, ni verbales, por lo que a lo largo de la administración se trabajará tanto con pláticas que prevengan la normalización de la violencia, como en la cultura de la denuncia, para que quienes la sufran actúen legalmente.